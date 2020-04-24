財報+疫情干擾盤勢短線陷震盪 台股本周市值縮水7200億元

台股本週隨美股震盪，權值股無力拉抬盤勢，指數單週跌幅 249.68 點，上市公司市值也縮水減少約 7200 億元，降至 31.48 兆元，投信認為，目前適逢財報揭露高峰期市場雜音多，短線將持續震盪整理。

台股今 (24) 日量縮走跌，終場下跌 19.15 點，收在 10347.36 億元，成交量也僅 1253 億元，結束週線連 4 紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受疫情影響加上現階段第 2 季訂單仍看不清，台股反覆測試底部，但有別於前波市場高度恐慌、擔憂流動性所造成波段低點，這次台股測試底部不至於再度出現劇烈震盪的情形。

富蘭克林華美投信表示，台股在 4 月中旬起隨全球股市反彈上揚，整體投資氣氛樂觀，但目前適逢財報公布季，市場雜音較多，短線上大盤漲多賣壓浮現，可能進入整理階段。

富蘭克林華美投信指出，目前進入台股、美股的財報公布季，除了第 1 季表現確定受疫情影響外，第 2、第 3 季的經濟預期則因各產業預估會有不同的表現，但受新冠疫情影響，經濟活動下滑已經無法避免，股市短線將震盪整理。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線可續觀察三個重點，包括：新藥何時核准上市、快篩試劑普及與正確率提高，以及篩檢效率與正確性提高。

從基本面來看，廖哲宏表示，近期中國供應鏈復工狀況已經有所回升，但受疫情蔓延影響，短期科技產品需求，以及消費性電子產品的影響較為嚴峻；相對的受惠在家工作、遠端教育等需求提升，短期需求亮點仍在伺服器以及筆電等 IT 產品。

安聯投信表示，現階段將持續觀察新增病例數變化，基於相關產業中長期的成長趨勢，逢低擇優布局。歐美重啟經濟的發展步調、高階手機降級等，也是觀察重點。