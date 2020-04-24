彭博：Fed至少維持零利率至2023年 資產負債表有望突破10兆

由於疫情加劇經濟衰退擔憂，美國聯準會 (Fed) 3 月將利率降至近 10 年新低，並大規模擴表刺激經濟，根據《彭博社》調查，半數以上經濟學家認為 Fed 至少維持當前零利率到 2023 年，且預期美國資產負債表有望達到 10 兆巔峰。

《彭博社》於 4 月 20 日至 23 日舉行的民意調查顯示，參與調查的 31 位經濟學家中，有超過一半預期聯邦基金利率將維持在 0-0.25% 至 2023 年，意即 Fed 將維持當前零利率水平至少 3 年，另有 22％的人表示利率在 2022 年前不會更動。

經濟學家同時預期，當決策者在努力擺脫經濟衰退同時，美國資產負債表將飆升至 10 兆美元以上。

(圖：Bloomberg)

截至 4 月 22 日，美國資產負債表已達到 6.57 兆美元，Fed 自 3 月 11 日以來總計購入 1.64 兆美元的公債和抵押貸款證券 (MBS)，幫助疏通上月幾乎停擺的貸款流動性，接下來 Fed 還將推出一系列貸款工具，為需要幫助的企業、州以及城市提供數兆美元貸款。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將在 4 月 28 日至 29 日舉行利率政策會議，多數人表示並不希望政策制定者提供進一步的政策指引。

FOMC 曾在上月中旬表示將維持零利率直到經濟度過疫情危機，有意將利率維持在同一水平一段時間，並在 3 月 23 日宣布將採取無限 QE，承諾無限量買進公債和抵押貸款證券，以支持市場平穩運行。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國金融首席經濟學家 Kathleen Bostjancic 表示：「Fed 將強調他們有能力採取更多措施，但我們預計下週不會有任何新的措施出現，鑑於巨大不確定性籠罩經濟前景，我們也不希望他們提供更多指引。」

針對疫情危機意識，目前為止經濟學家普遍對鮑爾 (Jerome Powell) 所帶領的 Fed 評價甚高，有 90% 受訪者認為央行在疫情危機方面的處理相當正確，有 88％受訪者認為在疫情非常時期，鮑爾傳達政策的決定非常出色。

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