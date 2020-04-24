〈美股早盤〉耐久品訂單暴跌14.4% 道瓊早盤續漲逾百點

美國眾議院於週四 (23 日) 通過 4840 億美元刺激法案，計劃為小企業貸款 (薪資保護貸款計畫；PPP) 追加 3100 億美元資金，為小貸款機構提撥 600 億美元、750 億美元用於醫院援助、250 億美元為新冠病毒檢測資金。該法案目前已送交白宮，美國總統川普亦承諾將於日內簽署。

雖然 3 月份的耐久品訂單數據表現不佳，但受惠於美國經濟刺激法案的通過、以及油價持續反彈，週五 (24 日) 早盤美股 4 大指數皆上漲，道瓊指數則上漲超過 100 點。

新冠肺炎疫情

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，且累計確診病例數已突破 87 萬例，川普總統於週四 (23 日) 表示，或許會再次延長社交距離實施的期限，由原本所預定的 4 月底，延長到夏初或更久之後。

另外，美國副總統彭斯 (Michael Pence) 於週四表示，目前已有 16 州發布解除防疫限制的「重啟經濟正式計畫」，包括密蘇里、賓州、奧勒岡、愛德荷州等。

美國經濟數據

美國商務部於週五 (24 日) 公佈 3 月耐用品訂單月增率終值，報 -14.4%，衰退幅度大於市場預估值 -11.1%，顯示肺炎疫情對於美國的製造業造成了嚴重的衝擊。

截至台北時間週五 (24 日)22 時許：

道瓊指數上漲 129.53 點或 0.55%，暫報 23644.79 點

那斯達克上漲 29.63 點或 0.35%，暫報 8524.38 點

標普 500 上漲 14.20 點或 0.51%，暫報 2812.00 點

費半上漲 1.60 點或 0.10%，暫報 1666.73 點

台積電 ADR 下跌 0.02% 至每股 52.63 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.617%

紐約輕原油上漲 3.70% 至每桶 17.11 美元

布蘭特原油上漲 1.64% 至每桶 21.68 美元

黃金上漲 0.50% 至每盎司 1754.15 美元

美元指數下跌 0.13% 至 100.405 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

威訊 (VZ-US)

威訊早盤上漲 0.26%，達 57.70 美元。

威訊於週五 (24 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，每股盈餘報 1.26 美元，較去年同期的 1.20 美元增加，且高於華爾街分析師預估值 1.22 美元。Q1 營收則報 316.1 億美元，較去年同期下滑 1.6%，且低於市場預估值 324 億美元。該公司表示，由於社交距離措施造成消費者來店頻率下降，因此造成設備的銷售額大幅衰退。

另外，該公司下調 2020 年全年的獲利預測，將每股盈餘的預估成長率，由先前的 2% 至 4%，下調至 - 2% 至 2%。

美國運通 (AXP-US)

美國運通早盤上漲 2.71%，達 84.60 美元。

美國運通於週五 (24 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，該公司表示，受到肺炎疫情的影響，導致消費者的購物支出於 2 月份開始下滑，並於 3 月份加速衰退。Q1 營收報 103 億美元，較去年同期的 104 億美元下滑 1%。Q1 稅後淨利為 3.67 億美元，較去年同期的 16 億美元下滑，而 Q1 的每股盈餘則為 0.41 美元，較去年同期的 1.80 美元下滑。

該公司表示，肺炎疫情導致消費者財務壓力增加，並提高債務違約的風險，因此，美國運通於 Q1 所提撥的信用損失準備金高達 26 億美元，較去年同期的 8.09 億美元大幅攀升。

英特爾 (INTC-US)

英特爾早盤下跌 4.25%，達 56.58 美元。

英特爾於週四 (23 日) 美股盤後公佈 2020 財年第一季財報，營收和獲利皆優於市場預期，但第二季的營收及每股盈餘預估值，皆低於市場預期，另外，該公司表示將不提供全年財測。

基於 Non-GAAP 的財報關鍵數據

調整後 EPS：1.45 美元 vs. 1.28 美元 (Refinitiv 調查的共識)

營收： 年增 23% 至 198.3 億美元 vs. 187 億美元 (Refinitiv 調查的共識)

純益： 62 億美元

毛利率：62.1%

營業利益：75 億美元

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月耐用品訂單月增率終值報 -14.4%，預估 -11.1%，前值 1.2%

美國耐用品訂單月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

美國初領失業金人數於過去 5 週，已累計超過 2600 萬人，且市場預估 4 月份的失業率將攀升至 10% 至 15%。對此，Capital Economics 的經濟學家 Paul Ashworth 表示，市場將目前失業率攀升的狀況，與經濟大蕭條時期比較，但這樣的比較是不恰當的。

Ashworth 指出，由於在封鎖措施解除之後，勞工將得以重返工作崗位，因此，3 月份所增加的失業人口，僅是暫時性的被解雇，並不是永久性的失業。預期在經濟活動重啟之後，失業率在夏天將可降至 10%，並於年底前降至 7%。