運輸設備訂單大減四成 美國3月耐用品訂單慘跌14.4%

週五 (24 日) 美國商務部最新數據顯示，疫情衝擊導致飛機、汽車等運輸設備下滑，3 月耐用品訂單跌幅突破 2014 年紀錄，更創下史上第二高。

商務部數據顯示，3 月耐用品新訂單月減 14.4%，高於市場預期下滑 12%，年減 14.7%，前值則修正為成長 1.1%，客機需求為導致訂單下滑的關鍵因素，3 月運輸設備總訂單大減 41%，由於疫情延燒，今年運輸設備庫存遭受嚴厲衝擊。

(圖：Zerohedge)

為防止疫情擴大，各國政府相繼頒佈旅遊禁令，航空業營運因此遭受嚴重波及，波音 (BA-US) 近期表示，3 月 737 Max 訂單數取消量高達 150 架，今年 1-3 月取消的總數量已突破 300 架，迫使波音必須調整客機短期生產計畫。

排除飛機和國防設備等波動性類別，核心資本財訂單下滑 0.2％，除通訊設備外，其他類別均呈下跌趨勢，疫情發展之下，多數企業要求員工在家上班，因而推升電信通訊設備需求。

疫情大流行正在打擊美國工廠，導致已因貿易戰而動蕩不安的經濟部門持續裁員，隨著疫情日漸嚴峻，政府後續祭出社交隔離並封鎖部分州，市場認為，3 月份的耐用品訂單僅反映出疫情初期衝擊，下個月數據恐怕更加慘不忍睹。

市場預計，商業投資下滑可能持續到第二季，因美國多數地區仍維持封鎖狀態，商店和工廠產出將持續下滑，此外，油價暴跌導致鑽探產業無利可圖，石油和天然氣供應商也在削減資本支出。