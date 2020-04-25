華爾街收緊歐洲貸款業務 歐洲大行趁機搶市

疫情加深銀行對引爆貸款浪潮的擔憂，傳出美國投資銀行正在縮減對歐洲企業的貸款，這讓歐洲大型銀行得以抓住千載難逢的機會，填補地區貸款缺口並搶攻市佔率。

《路透社》引述消息人士稱，儘管面對前所未有的貸款需求，在支持本地經濟的壓力下，美國銀行 (Bank of America)、摩根大通 (JP Morgan) 以及高盛 (Goldman Sachs) 等美國貸方普遍對歐洲企業採取較謹慎態度，擔心疫情對經濟干擾下，未來恐將引爆另一波違約浪潮，因而產生規避風險心態。

消息人士及 Refinitiv 數據顯示，隨著美國眾家銀行專注在本國市場，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 正靠著穩健的資產負債表，逐步提升歐洲貸款來搶攻市佔率。

Refinitiv 數據顯示，自 2008 年金融危機以來，美國大型銀行一直在投資銀行排行榜上佔據主導地位，長期領先歐洲投資銀行，如今這種情況已出現反轉，今年在 Refinitiv 銀團貸款排行榜上名列前茅的八家銀行全來自歐洲，至於去年排名第一的美國銀行已下滑至第十， 由小摩攀至美國第一，整體排名則從去年的第七降至第九。

(圖：路透社)

德國興業銀行負責人 Guido Zoeller 表示，比起歐洲貸款，美國銀行現在更加關注國內商業及零售銀行業務，他們已對歐洲採取較謹慎態度。

另一方面，在這場疫情危機當中，多數銀行反而需要與國家利益保持一致，支持自家政府的計畫，面對跨境的流動性需求，銀行不得不做出艱難選擇。

舉例來說，今年 3 月，美國銀行拒絕英國策展公司 Informa 提出的 7.5 億英鎊貸款要求，取而代之由法國巴黎銀行、匯豐以及西班牙桑坦德銀行 (Santander) 承接業務，並由高盛和大摩為貸款提供擔保。

Dealogic 數據顯示，今年以來，法國巴黎銀行已承銷價值 320 億美元的貸款，在 Refinitiv 和 Dealogic 的歐洲銀團貸款簿記行排行榜上位居領先地位，儘管近期油市備受干擾，但該行光是在本月初就為英國石油公司 (BP) 承銷 100 億美元貸款。

Refinitiv 數據顯示，法國興業銀行、法國農業信貸銀行、西班牙桑坦德銀行和義大利裕信銀行 (UniCredit) 也相繼採取行動填補貸款缺口。

擁有高度流動性意味著法國銀行所受的疫情衝擊可能小於其他歐洲銀行，市場普遍認為法國巴黎銀行透過嚴格管控成本及風險，幫助它們從金融危機脫穎而出，法國巴黎銀行也表示與上次危機相比，該行已建立更高資本比率和流動性水平。