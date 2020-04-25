〈工業技術資訊月刊〉太陽光電測試實驗室

一片太陽能板／模組能用多久？答案是 25 年！如何確認風吹日曬雨淋的太陽能板能撐這麼久呢？全臺首座符合國際標準的「太陽光電測試實驗室」就在新竹工研院，該實驗室為太陽能模組品質把關，協助國內光電業者的太陽能板取得國際認證，協助 MIT 產品前進國際市場。



再生能源是全球趨勢，全球新增太陽光電容量在 2018 年首度超過 100 GW，臺灣太陽光電發電量也在 2019 年 6 月首破千萬度，成為僅次於水力最重要的再生能源。早在 2006 年，因應國內太陽光電產品的外銷需求，工研院成立「太陽光電測試實驗室」，與德國萊因（Technischer überwachüngs Verein；TÜV Rheinland）技術合作，2009 年更取得國際 IECEE CBTL 實驗室認證資格，提供產業測試驗證服務。



工研院量測中心能源與環境計量技術組長組吳登峻表示，太陽光電測試實驗室提供「一站式服務」，光電產品完成一次測試，可同時取得歐洲 IEC、日本 JET、美國 UL 多國認證，具有「一測多證」效益。太陽能板裝置戶外，需要一定程度的耐候性，性能與安全性更不容忽視，因此測試項目包括各式環境模擬測試，如溫度、紫外線、冰雹衝擊、抗風壓、鹽霧與氨氣等可靠性測試；以及變流器測試、防火測試等安全性測試。值得一提的是，實驗室 85% 以上測試系統都是與國內廠商合作開發，單位去年更擔任國際抗風壓標準工作組織召集人，制訂全球太陽能板抗強風標準。

太陽光電測試實驗室介紹。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 339 期 2020 年 4 月號，未經授權不得轉載。