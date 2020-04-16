【財經M平方】11大圖表看懂全球第二流通貨幣－歐元專區上線

歐元是世界前三經濟體－ 歐盟主要使用的貨幣，在全球央行儲備資產幣別佔比和每日外匯交易量皆位居第二，僅次於美元；同時，歐元也是美元指數中權重最大的貨幣（實際占比超過五成），歐元的強弱甚至直接影響美元指數的升跌，重要性顯而易見！

M 平方特別推出全新操盤人必看－歐元專區並撰寫本文，以歐元供給和需求兩大面向出發，帶領投資人認識影響歐元趨勢的十一大關鍵指標，一同關注歐元行情重點！

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一、歐元走勢的五個時期

影響歐元走勢的原因眾多，M 平方將 2000 年以來的歐元走勢分為以下階段，並針對各階段點出影響歐元走勢的關鍵因素：

2001－2008 金融海嘯前 歐盟初成立且時值第三次東擴，歐洲經濟成長速度遠超美國，歐元走出一波長線多頭。隨著金融海嘯席捲全球，資金回流美國並中止歐元多頭行情。

2010－2012 歐元震盪時期 歐元進入區間震盪時期，先後因歐債危機以及通膨的起落，引發歐央行貨幣政策的立場在寬鬆和緊縮之間來回轉換。

2014－2016 歐元低谷時期 歐元出現明顯貶值，歐洲區經濟在歐債風暴後未有明顯起色，陷入通貨緊縮的疑慮，歐央行展開大規模的貨幣寬鬆政策，低迷的通膨，不佳的經濟，持續壓抑歐元，而同期也進入 16 年一次的美元多頭循環。

2018－2019 歐洲經濟趨緩時期中美貿易爭端 ，歐洲經濟再度受到衝擊（特別是以製造出口為導向，且同時是歐洲經濟成長火車頭的德國），通膨再度下探，刺激歐央行於 2019 年 9 月釋出一籃子貨幣寬鬆工具 ，歐元持續走弱。

結合以上所述，M 平方將影響歐元的關鍵指標歸納為兩大面向：歐元供給面、歐元需求面。接下來 M 平方就帶用戶如何利用操盤人必看－歐元專區層層剖析這兩大面向的關鍵指標，深入了解世界第二大貨幣歐元吧！

二、歐元供給

歐央行扮演主導貨幣供給的角色，透過調整利率（貨幣的價）、購買政府公債、擴大再融資操作（貨幣的量）等手段控制流通在外歐元的供給，而歐元的供給則直接影響歐元匯率。

影響歐央行動作的關鍵就是 通膨指標，使通膨接近目標 2％ 下緣是歐央行現在的使命。一旦通膨持續下行，遠離目標 2％ ，則歐央行將不計代價動用調控歐元供給的價、量工具，持續刺激通膨增長，重新回到目標區間。

關鍵圖表 1：歐央行利率

M 平方研究員

歐央行透過三大利率工具控制歐元供給，觀察當前利率水準的變化（升息或降息），可以得知近期歐元的強弱走勢。 近期調整利率發生在 2019 年 9 月，再度深化負利率（存款機制利率）為 －0.5％ ，主因在於 2017 年開始的中美貿易戰重創海外需求，使得歐洲區製造出口呈現疲軟，通膨呈現下行趨勢。而歐央行首度採用負利率（存款機制利率）則是發生在 2014 年 6 月，當時歐元區陷入通縮危機，歐央行連番降息，也開啟歐元進入低谷時期。

關鍵圖表 2：美歐超額存準差異

M 平方研究員

各國央行的超額準備金可視為金融機構多餘的流動性。當央行採用貨幣寬鬆工具擴大貨幣供給時，則部分的資金會從金融機構回存至央行，稱為超額存準，若此數量越多，則貨幣過剩供給的程度越嚴重。由於歐元區在金融海嘯後先後經歷歐債危機以及通縮危機，使得歐央行一步一步擴大貨幣寬鬆規模，力道較聯準會更強，反映在超額存準差異逐漸擴大，歐元相對美元長期呈現弱勢。

歐元供給面向主要由歐央行決定，過往經驗告訴我們，歐央行最主要考量仍是 通膨指標水準 。

通膨是影響歐央行動作最關鍵的指標，但由於歐央行較難針對歐元區內 19 個國家訂定統一的經濟目標，因此穩定 物價 就成為歐央行最主要的政策目標。當通膨低於歐央行設定的目標，則歐央行較有可能採行寬鬆的貨幣政策，刺激經濟以挽救低迷的通膨。

以下介紹兩張我們關注的通膨指標：

關鍵圖表 3：消費者物價指數（HICP）

M 平方研究員

歐元區調和物價指數（HICP）分別計算各個會員國的消費者物價，再採用調和平均，可代表整體歐元區通貨膨脹的壓力。 2013 年－2016 年，歐元區物價陷入通縮的疑慮，也迫使歐央行大動作採行負利率政策，歐元陷入趨勢性下跌。而 2018－2019 年底，中美貿易戰引發海外需求萎縮，也使得通膨再次進入衰退，迫使央行推出寬鬆政策，歐元疲軟。

關鍵圖表 4：生產與消費端通膨差異

M 平方研究員

生產者物價指數（PPI）反映廠商平均的進貨成本，而消費者物價指數（HICP）則反映終端消費者的物價。由於生產者會將上漲的進貨成本轉嫁給消費者，因此 PPI － HICP 可視為物價通膨的領先指標。根據 M 平方計算，通膨差異與下一期的 HICP 相關係數高達 75％，因此也可觀察此數據來代表歐洲央行政策方向。

2020 年伊始，由於肺炎疫情爆發衝擊海內外需求，各國採取漸進式封城等減災措施，使經濟活動幾近停滯，也使得歐央行於 3 月寬鬆動作頻頻，包含推出 QE 購債無上限、擴大長期再融資操作（TLTRO III）、挹注大量流動性至短期貨幣市場等措施，以緩解企業違約的連鎖效應。未來這些動作是否持續，我們可以搭配歐洲經濟狀況，以及上述通貨膨脹的表現來做觀察。

三、歐元需求

歐元的供給由歐央行掌控，而需求則不得不提及世界最重要的貨幣－美元以及 M 平方核心美元循環 ，當美元處於 16 年一次的多頭循環中，海外經濟差擴大、景氣循環末端進入衰退、全球避險意識上升等情況皆可能導致美元進入多頭循環第三階段（美元成為避險貨幣），資金回流美國，歐元需求就會下降。此外，企業財務風險、歐元各會員國經濟發展差異、歐洲產業發展，同樣是影響歐元需求的重要因素。

以下首先以三個利差，來表示影響歐元需求的三大面向，分別是……

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