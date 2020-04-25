〈能源盤後〉原油連3漲 但WTI本週仍重挫32%

週五 (24 日) 交易，原油期貨價格連續第三日收高，但本週 WTI 原油價格仍創 32% 以上跌幅，大宗商品投資者試圖評估創歷史性大跌的油價，從而聚焦供應過剩且儲存空間將滿載的問題。

週一 WTI 最終收在負值領域，意味著賣家必須付錢拜託買家將油運走，市場參與者一直在努力應對前所未有的波動。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「經過本週稍早看到的混亂之後，油價任何有意義的復甦都不可能持續下去。由於需求全面下降、對全球成長趨緩的恐懼，以及儲油槽快要滿載這些因素，石油疲弱仍將是第二季的大主題之一。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 44 美分或 2.7%，收每桶 16.94 美元。盤中低點達 15.64 美元。該契約前一日漲幅近 20%。

WTI 和 Brent 均創下連 3 日漲幅，為 3 月 25 日以來最長 3 日漲勢，即使連漲 3 日，WTI 本週仍收低 32.3% 之多。週一的跌幅是道瓊市場數據有史以來最大。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 11 美分或近 0.5%，收每桶 21.44 美元。前一日漲幅 4.7%，但本週仍下跌 23.7%。

一些美國生產商正在減產，例如 Continental Resources(CLR-US)，其他參與者則表示會在 5 月 1 日之前按照 OPEC + 協議來減產，例如科威特週四表示將考慮提早減產。

貝克休斯（Baker Hughes）週五公布，本週活躍的美國石油鑽井平台數量減少了 60 台，降至 378 台，為連續第六週下降，且暗示國內產量將進一步下降。

然而，目前仍不清楚產量下降對目前高度供應過剩和儲油槽將滿的局面有什麼影響。

前一日世界銀行以供應過剩為由，下修對原油價格的前景至今年平均每桶 35 美元。

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