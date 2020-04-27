WTI原油再跌至16美元下方 市場對儲油設施飽和擔憂加劇

油價在亞洲週一 (27 日) 早盤持續下挫，原因在於跡象顯示，全球範圍內的石油存儲量正在迅速增加，人們擔心生產商減產的速度，將不足以趕上因疫情所造成的需求劇減。

截至 4 月 17 日當週，美國原油庫存增至 5.186 億桶，接近 2017 年創下的 5.35 億桶的歷史記錄，而浮動原油庫存，更創下 1.6 億桶的歷史新高。

在亞洲早盤交易中，美國基準 WTI 原油期貨大跌 6.4%，至每桶 15.86 美元。國際基準布蘭特原油下跌 3.2%，至每桶 20.75 美元。

WTI 原油小時圖 (圖表取自 investing.com)

上週，美國原油價格首次跌至負值，原因是在期貨合約到期前，投機者想要平倉，卻無法找到買家。此後價格雖有所回升，但仍維持多年低點。交易者目前最擔心的，是儲油設施 (尤其是在美國) 無法應對供過於求的局面。

Samsung Futures Inc. 大宗商品分析師 Kim Kwangrae 表示，圍繞全球庫存增加的擔憂，尤其是在美國，基於疫情造成汽油消費大減，正在壓迫油價。

貿易商預計，由於疫情造成經濟中斷，儘管產油國已協議歷史性減產，需求仍將在未來幾個月供應過剩。

投資者還將在本週關注埃克森美孚 (XOM-US)、英國石油公司和荷蘭皇家殼牌公司等石油巨頭的財報公布。

據 Baker Hughes 數據，美國的鑽油平台數量降至 2016 年 7 月以來的最低，而加拿大的石油和天然氣鑽機總數，也已降至至少 2000 年以來新低水位。

澳盛銀行報告認為，二疊紀盆地和新墨西哥州占關閉數量的 62%，考慮到這一直是美國最繁榮的地區之一，這是一個不祥的信號。