就業雪崩、貿易惡化... 7圖表掌握病毒對全球經濟影響多深

各國為了對抗新冠病毒實施的「大封鎖」(Great Lockdown) 已經導致經濟活動驟然停止，許多企業被迫削減營運或關閉，失業人口急遽增加，服務業、製造業無一幸免於難，全球貿易今年可能再次下滑，《CNBC》用七張圖表說明世界經濟受到的傷害。

失業人口激增

許多經濟體警告，「大封鎖」之下就業流失只會有增無減，從美國、德國、澳洲、南韓到中國，失業率都飆升，而且前景可能更嚴峻。

失業率變動，由上而下依序為中國 (藍)、澳洲 (黃)、德國 (綠)、美國 (黑)、南韓 (紅)。(來源: CNBC)

美國過去五個禮拜超過 2600 萬人失業，抹煞了 2009 年經濟衰退以來創造的所有就業機會；3 月失業率攀升到 4.4%，是 2017 年以來最高。

服務業景氣萎縮

服務業是許多國家經濟成長和就業的主要動力，美、中兩大國也不例外，但受到疫情影響，美國和中國的零售銷售雙雙呈現斷崖式下滑，即使諸如亞馬遜 (AMZN-US) 之類的電商業者，因為網購訂單激增而受惠，仍無法挽救整體銷售。

美國 (藍色) 和中國 (黃色) 的零售銷售年比變動幅度。(來源: CNBC)

經濟學家警告，即使封城封州的措施解除，消費者可能也無法很快恢復以往的支出力道。牛津經濟研究院（Oxford Economics）學者便指出，中國雖然已經逐步復工，迄今零售銷售也只能「緩慢好轉」。

根據 IHS Markit，全球主要經濟體的服務業採購經理人指數 (PMI) 都跌破 50 榮枯分水嶺，代表景氣萎縮。從交通運輸、房地產、觀光旅遊，各產業景氣都以歷來罕見的幅度下滑。

主要經濟體的服務業 PMI 指數，由上而下依序為中國 (紅)、美國 (藍)、日本 (綠)、歐元區 (黃)。(來源: CNBC)

製造業景氣急遽下滑

全球製造業前兩年遭遇美中貿易戰，今年又面臨 COVID-19。和服務業情況類似，在各國封州封城措施下，多國工廠停工，獲准繼續生產的業者，則得想見辦法取得供給緊繃的原物料和一些需要再加工的中間財。

主要經濟體的製造業 PMI 指數，由上而下依序為中國 (紅)、美國 (藍)、日本 (綠)、歐元區 (黃)。(來源: CNBC)

尤其疫情期間，市場對產品的需求大幅減少，考驗製造商的韌性。從美國、歐洲到亞洲，工廠產量因而下滑。

美國 (藍色) 和中國 (黃色) 的工業生產變動幅度。(來源：CNBC)

全球貿易情勢惡化

今年全球貿易可能受到更大的壓力，世界貿易組織 (WTO)4 月初警告，依全球經濟成長軌跡不同，全球貿易可能出現 12.9% 到 31.9% 不等的萎縮。無論如何，所有地區的進出口都會有 2 位數的減幅。

北美、歐洲和亞洲地區的進出口變動幅度，淺藍色為樂觀情境，深藍色為悲觀情境。(來源: CNBC)

全球經濟萎縮

國際機構調降今年經濟成長預測已非新鮮事，例如國際貨幣基金 (IMF) 預測今年可能萎縮 3%，只有中國和印度可望維持成長。

IMF 對全球以及美國、中國、日本、德國的經濟成長預測，淺藍色為 1 月發布的預測值，深藍色為 4 月的預測值。(來源: CNBC)

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 說，全球經濟今、明兩年的 GDP 折損幅度，合計達到約 9 兆美元，超越日本和德國兩國經濟合體的規模。