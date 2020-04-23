負油價不會有系統性風險？小摩這麼解釋

據摩根大通 (JP Morgan) 表示，本週的原油價格走勢或許有點嚇人，但造成系統性的風險似乎並不是這麼的高。

摩根大通分析師 John Normand 在週三 (22 日) 最新的一份研究報告表示，雖然 WTI 近月合約一度暴跌至每桶 -37 美元的水平，但是按照過去衰退期間的市況，這一次其他資產類別的價格走勢仍然「淡定」。

John Normand 表示：「從系統性角度看，本週油價的暴跌並不是太過令人震驚，因為每桶 20 美元的布蘭特油價或負值的 WTI 價格，可能不會讓全球投資者產生太大擔憂。」

WTI 5、6、7 月合約價格每日漲跌幅走勢圖 圖片：Bloomberg

John Normand 進一步指出，S&P 500 指數中能源類股權重下降，全球央行為了抑制金融市場震盪正在實施的 QE 購債計畫，以及原油行業自身的減產措施等，這一切都會讓心存憂慮的投資者感到鬆一口氣。

John Normand 說道，雖然油價短期內面臨下行風險，但若認為油價到夏天也不會有起色，這種觀點未免太過悲觀，John Normand 表示，油價低迷可能會使開發中國家的資產價格承壓，但是這種壓力不大可能大規模波及至其他資產。

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