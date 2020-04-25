今年買氣低迷！機構報告：手機、筆電銷量年減10%不等

新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊下景氣低迷，消費團體警告，今年電子產品銷售量將大受打擊，智慧手機銷量將年減 6% 至 15%；電視銷量也將下滑 14%，筆電則下滑 12%。

美國消費電子產品協會 (Consumer Technology Association，CTA) 週五 (24 日) 發布 2020 年度修訂後的報告，數據顯示智慧手機、電視和筆電等電子產品將承受重擊。

該份報告中列出一系列將受衝擊的供應廠商，包括蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、英特爾 (INTC-US)、Sony(SNE-US) 和三星等。

CTA 執行長 Gary Shapiro 表示，因為疫情引起的失業和消費者支出的下行壓力，為今年科技業前景帶來重大阻力。

「過去十幾年來，科技業歷經許多經濟風暴，產業總體韌性仍在，科技在我們生活中扮演著不可或缺的作用，將會是美國擺脫危機的催化劑。」

CTA 預估今年智慧手機銷量為 1.38 億到 1.53 億支，年減 6% 至 15%。CTA 在今年 1 月份時曾預估今年手機銷量將達到 1.66 億支，年增長 2%。

該機構表示，在經濟前景不確定的情況下，消費者會盡量避免購買如手機這樣的高價單品，且汰換舊機的時間也會延長，供應商可能會因此延後推出新 5G 手機和其他旗艦機型，直到消費者信心恢復。

CTA 將今年電視銷售預期下調至 3,400 萬至 3,700 萬台，較 2019 年下滑 8% 至 14%。此前 CTA 曾預測電視銷售量達 4080 萬台，增長 2%。

該機構指出，儘管市場對 8K 超高清和 OLED 科技相當興奮，但經濟下行趨勢，將抑制家庭升級成高端電視的需求。

儘管英特爾週四 (23 日) 發布的 Q1 財報顯示 3 月份筆電需求強勁，不過 CTA 仍預計今年筆電銷量將比去年下滑 4% 至 12%，約為 4600 萬至 5100 萬台；此前該機構預估值為 5300 萬台，估計增長 1%。

CTA 表示：「儘管筆電仍是主要的演算設備，但銷售量仍會因為經濟衰退而減少。」

根據 CTA 報告，唯一能夠從疫情中受益的是串流影視平台，該機構認為，影音串流服務產業今年收入將達 240 億至 250 億美元，較 2019 年增長 29% 至 35%，此前 CTA 預估收入為 241 億美元。