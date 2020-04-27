投資型保單糾紛大增 立委憂恐成下一個本土風暴

立委吳秉叡今 (27) 日在立法院財委會質詢時表示，許多老年人過去所買的投資型保單消費糾紛大增，擔憂投資型保單恐成為國內下一個本土金融風暴，因此建議是否將銷售時規範錄音錄影的年齡層降低，對此，金管會主委顧立雄表示將研議看看。

吳秉叡表示，保單有豁免遺產稅的效果，過去 70 歲以上高齡者想要買保單，但理專因為業績壓力大，會推銷投資型保單，之前行情好，投資型保單連結的基金績效當然好，但是最近協助處理民眾陳情案，發現因為疫情影響資本市場行情，造成境外基金、債券淨值大降，連帶使得保單價值不斷縮水，甚至有些恐有保單失效之虞，因此近期接獲愈來愈多投資型保單消費糾紛。

對此，顧立雄表示，金管會近年來對投資型保單的不當招攬已經陸續規範，包括讓保戶借錢買保單，或是對於 70 歲以上的高齡長者買投資型保單錄音、錄影，希望導正不當招攬情況。

顧立雄進一步指出，因年紀大者的危險保費很高，因此才要求投資型保單銷售時，對 70 歲以上高齡者的銷售要全程錄音、錄影。70 歲老人買投資型保單而不是年金險，若業務員沒做好 KYC(認識你的客戶)、KYP(認識你的商品)，是不合乎招攬辦法的。

吳秉叡表示，投資型保單連結境外基金、債券，因為受新冠肺炎疫情衝擊而淨值大減，擔憂繼現金卡、雷曼兄弟連動債、目標可贖回遠期契約 (TRF) 之後，投資型保單恐成為國內下一波金融風暴。

吳秉叡指出，現行只規定 70 歲以上高齡者買投資型保單需錄音錄影，建議規範的年齡層是否下降，顧立雄表示將研議看看。