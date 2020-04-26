〈台股風向球〉國內外重量級大廠陸續釋出景氣展望 打帶跑靜待佳音

台股連續一個月反彈後，上周陷入整理，周跌 249.68 點，終結連 4 紅，本周美國仍陸續有重量級財報將公布，國內則有聯電、聯發科和穩懋等將指標大廠法說會，法人認為，主力仍將採取打帶跑的短線操作策略，一方面等待全球疫情緩和，一方面觀察二隻黑天鵝包括日前崩跌引發恐慌的油價以及北韓領導人金正恩的病況，訊息走向勢必干擾行情，預料短線將缺乏帶量攻擊而趨於橫向震盪，靜待利多消息挹注。

法人指出，油價近日反彈回穩，但後市仍有待觀察實際減產情形，無法完全排除油價黑天鵝的擾動，同時，上周金正恩傳出病危消息後一度衝擊亞股，預料相關消息將連動全球金融市場。

所幸，美國總統川普除了快速簽署近 5000 億美元的刺激法案，美國副總統彭斯也指出目前已有 16 州發布「重啟經濟正式計畫」，進入 5 月各國解封進度若能依照進度甚至優於預期，將可望再振奮市場。

從籌碼面觀察，過去一周外資有 4 個交易日賣超，賣超達 366 億元，前 10 大賣超標的多集中在金控股，包括中信金、兆豐金、元大金、第一金、新光金、華南金和合庫金，合計近 58.7 億元，同時，台積電一周來遭賣超逾 54 億元，鴻海也遭賣逾 21 億元，成為大盤壓力來源。

外資今年以來買超日寥寥可數，僅 21 個交易日，顯然對台股看法仍是相當保守。

本周國內有不少重量級電子廠將召開法說，公布第一季財報並釋出展望，4 月 27 日有聯電，28 日有世界和聯發科，29 日則有 TPK-KY、穩懋和旺宏。

國際上，美股超級財報周有微軟、高通、特斯拉和臉書 29 日發布第一季財報，30 日則是蘋果、亞馬遜、美國鋼鐵接棒，5 月 1 日有艾克森石油。

法人認為，大盤下檔雖有撐，但上檔季線壓力重重，尤其股市自低點以來已反彈近 2000 點，在全球景氣下修、疫情尚未明顯緩解的情勢下，短期再出現大行情的可能性不高，有待國內外重量級廠商對未來釋出偏多訊號，屆時台股可望在多空對戰後站上季線位置。整體而言無須過度悲觀，但留意步步為營。