〈美股盤後〉川普簽署新刺激法案 科技股點火穩盤 道瓊週線收黑

週五 (24 日) 美國總統川普簽署近 5 千億美元的刺激法案，油市多日反彈勢頭，讓華爾街信心持續回穩，恐慌指數 VIX 大跌，蘋果、微軟等科技股點火穩盤，推動美國四大指數收高。

然而，美股連續兩週上揚後止步，道瓊本週跌幅達 1.9%、標普週跌逾 1%、那指週跌 0.2%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 270 萬例，死亡人數亦突破 19.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 87 萬，死亡數超過 50 萬。

川普週四稱或許會再次延長社交距離實施的期限，由原本所預定的 4 月底，延長到夏初或更久之後。美國副總統彭斯稱，目前已有 16 州發布解除防疫限制的「重啟經濟正式計畫」。

週五 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 260.01 點，或 1.11%，收 23,775.27 點。

標普 500 指數上漲 38.94 點，或 1.39%，收 2,836.74 點。

那斯達克指數上漲 139.77 點，或 1.65%，收 8,634.52 點。

費城半導體指數上漲 37.89 點，或 2.28%，收 1,702.56 點。

標普 11 大板塊全數上漲。資訊科技、材料、醫療保健板塊領漲。(圖片：Finviz)

下週美國超級財報週登場，重量級科技公司將密集發布最新財報。科技五大巨擎週五表現平穩。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.45%；臉書 (FB-US) 上漲 2.67%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.83%。

道瓊 30 檔成分股多收高。家得寶 (HD-US) 上漲 4.85%；IBM (IBM-US) 上漲 2.78%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.16%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.64%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.18%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.57%；高盛 (GS-US) 上漲 1.08%；波音 (BA-US) 下跌 6.36%。

費半成分股集體揚升。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.37% AMD (AMD-US) 上漲 0.50%；美光 (MU-US) 上漲 0.89%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.02%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.65%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%。

焦點個股與財報消息

英特爾週四盤後公布 2020 財年第一季財報，營收和獲利皆優於預期，但第二季財測不利，並且宣布不提供全年財測，其股價週五上漲 0.37%。

美國運通 (AXP-US) 週五盤前公佈最新財報，該公司表示，受到肺炎疫情的影響，消費者的購物支出於 2 月份開始下滑，並於 3 月份加速衰退，其股價上漲 0.90%。

新冠疫情促使宅經濟突起，視訊會議需求大增，臉書週五推出視頻會議系列的旗艦級服務「Messenger Rooms」，最多可讓 50 人同時在線上開會，料將 Zoom 和 Houseparty 等應用平台相抗衡。

美國藥廠吉利德 (GILD-US) 揮別昨日陰霾，週五其股價上漲 2.39% 至每股 79.64 美元。該公司預計 5 月底將取得美國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 對瑞德西韋的相關研究數據。

經濟數據

美國 3 月耐用品訂單月增率終值報 -14.4%，預估 -11.1%，前值 1.2%

美國耐用品訂單月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

聯準會近期救市動作頻頻，除了無限量化寬鬆，首度購買垃圾債，美國政府推出史上規模最大的財政和貨幣刺激計畫。美股主指自 3 月低點以來，已上漲逾 25%，標普自 2 月 19 日創下的歷史高位回落近一半的空間。

美國總統川普與蘋果 CEO 庫克週五會面，川普稱庫克預期經濟將呈現 V 型復甦。

金融機構「7 點報告」(Sevens Report) 創辦人 Tom Essaye 提到：「展望未來，目前仍主要是石油需求，到目前為止，幾乎沒有證據支持消費者增長將在短期內反彈的觀點。」

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「面對依舊可怕的經濟數據，市場穩定和彈性可能是一種假設或希望的結果，即財報和經濟數據雖然受到嚴重影響，但不會持續太久。」