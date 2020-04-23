內外資角力跳恰恰 美股財報周風吹草動

台股昨日周選擇權結算，內資莊家聯手在月線前踩煞車，台股尾盤拉尾翻紅，加權指數重返 10300 點之上，以 10307.74 點作收，上漲 19.32 點，成交值則縮至 1521 億元。目前的台股位置，仍以國家隊領軍內資為主要守護者，外資仍無意回頭，位階則是「卡」在月線與季線間。而 4 月下旬進入美股重量級財報周，任何風吹草動，都將牽動內外資動向。守穩 10300 點多頭才有重整旗鼓機會。關鍵點位為 10324、10359、10422 點。

台股如延續昨日尾盤氣勢，多頭必須站穩 10300 點，也就是收上 10324 點，才有機會續往 10359、10400 點整數關卡挺進，而 10400 關卡兩端哨站為 10388 與 10422 點，要再度取得挑戰季線的門票，關鍵位置為 10456 點。闖過 10456 點，才有機會重新發動攻勢，續往 10500 點與 10544 點挺進。但如 10275 點未能站穩，則須提防續往 10237 與 10200 點回測，10172 點為 10200 點關卡護城河。10130 點則是月線關前最重要的守護區，如摜破須提防回探 10100 點，進入萬點保衛戰。

電子三王昨日以鴻海較有表現，但台積電 ADR 漲幅逾 3%，股王大立光也公布配息高達 79 元，創歷年新高的訊息，加上蘋果新機預購超出預期，指數要重返 10400 點之上，還是得仰賴電子三王協力助攻。

但除了電子權值股出現明顯的土洋對作，金融股部分也成為外資近日賣超主力。內資守護台股，除了電子權值股之外，金融股也是重要一環，多頭如欲重整旗鼓，再次發動攻勢，金融股也不可或缺。但如電金不同調，指數反攻力道有限，電金齊軟，則得提防續往月線回測，甚至進入萬點保衛戰。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)