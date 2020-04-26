〈觀察〉風電錢景俏業者備銀彈搶市 造就新一波分拆上市潮

隨著信邦、上緯投控相繼規劃與風電相關子公司拆分上市，市場人士分析，將風電事業體獨立掛牌，有利募資及打響知名度，而隨著國內離岸進入大規模佈建，供應鏈下一步將放眼國際市場，可望出現新一波分拆上市潮。

連接器及線束大廠信邦 (3023-TW) 上周宣布，持股 92.86% 子公司北京信邦同安，擬赴 A 股掛牌，信邦同安主要生產風電相關聯連接器 / 線束產品，是國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商。

無獨有偶，上緯投控 (3708-TW) 生產風力葉片的子公司上緯新材料，也在去年底向中國上海證交所科創版，遞交上市申請文件，而不只國內業者積極推動風電事業上市，中國上海電氣也將其子公司上海電氣風電，拆分至科創板上市。

業界人士分析，近年全球積極推動再生能源發展，其中，風力發電帶動產業鏈升級及轉型，也成為各國政府推動重點項目，而在此時機點，信邦、上緯等業者將風電相關事業獨立分拆上市，可一舉達到快速募資、打響知名度等效果，藉此提升市場競爭力。

而以目前國內離岸風電發展來看，業界人士認為，現階段剛進入大規模實質佈建，供應鏈廠商也藉此練兵，並放眼國際市場，隨著業績持續提升下，後續可能會出現更多將風電相關事業、子公司獨立的案例，出現新一波分拆上市潮。

根據國際再生能源署 (IRENA) 的調查，去年全球的可再生能源發電容量已達到 2563.8GW，其中風力發電達 622.7GW，占 24% 位居第二。

另外，根據全球風能協會 (GWEC) 預測，到 2023 年全球離岸風場年複合成長率達 11.3%，2024 年至 2030 年得年複合成長率 12.9%，又以歐洲與亞洲離岸風電規劃量較高，帶動全球離岸風電市場進入十年成長期。