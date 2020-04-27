北韓官媒曝金正恩最新動態 文在寅顧問指金身體健康

《韓聯社》在週一 (27 日) 的報導中引述多家北韓官方媒體消息，指出北韓最高領導人金正恩，在江原道元山葛麻海岸觀光區，向參與建設的人們表達感謝之意。這也等於告訴外界，目前金正恩在當地正常活動。

元山葛麻海岸觀光區被金正恩欽點為重要旅遊建設項目，原本計劃在前領導人金日成冥誕當天完工，然而沒有相關消息曝光，外界也猜測工程的進展不順。還有該觀光區位於金正恩元山別墅附近，而金正恩又被傳出人在元山，也讓上述報導備受矚目。

北韓最高領導人金正恩自 4 月 11 日起就一直沒有公開露面，美國《CNN》在 4 月 21 日的報導中引述知情的美國官員說法，指出金正恩在本月稍早接受心血管手術後就陷入病危。不過美國總統川普也在隨後打臉 CNN，說他們報的是假消息。

此外，北韓《勞動新聞》也於昨 (26) 日報導，說金正恩對參與三池淵市建設的人們表示謝意，然而該則報導並未刊出金正恩的新照片。三池淵市在去年底從郡升級為市，是北韓的經濟發展示範都市。

還有美國約翰霍普金斯大學的「北緯三十八度」(38 North) 網站，在 4 月 25 日公布衛星照片，指出疑似金正恩的專屬列車，自 21 日起就停靠在元山的火車站。

38 North 所公布的衛星照片 (圖片：AFP)

南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁，在昨 (26) 日接受美國《福斯》電視採訪時表示，金正恩從 4 月 13 日起就在元山地區停留，身體狀況健康。