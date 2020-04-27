【群益金鼎證券】群益權證週報－短線上或有機會再向上挑戰

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

美股 VIX 下降

混亂的一週 (4/20~4/24) 對投資人而言，有一個最重要的訊息，就是美國 VIX 指數週五 (4/24) 收在 35.93，這是 3 月 5 日以來的最低，以技術面觀點來看是重要的向下跌破，投資與交易上的意義顯示，美國市場投資人對未來波動的預期開始下降。

台股在半導體出現拉回帶動大盤下跌，生技股、OTC 的網通、散熱模組以及文創等表現呈現相對強勢。守穩 12 日線的台股有機會挑戰季線上方區間，從關聯性來看，蘋果的股價沿著上升動能的 12 日線墊高，或也提供交易者本週可觀察的交易族群。

認購權證交易量增

權證市場週日均量減少約 1 億，降至 17.96 億，台積電與加權指數的權證交易量占比進一步下降至 8.5% 以下，週線連 5 紅的華新科 (2492-TW) 成交市占大幅增加至 2.66%，與國巨 (2327-TW) 合計達 6.25%，成為市場第二大交易族群。本週在半導體中異軍突起的旺宏 (2337-TW) 交易表現突出，其他如雙鴻 (3324-TW)、華通 (2313-TW) 與大江 (8436-TW) 均突破 1% 市占率，其他如神盾 (6462-TW)、優群 (3217-TW)、力成 (6239-TW) 與泰博 (4736-TW) 等本週交投明顯轉熱，標的股價表現與成交量的上升呈現正相關，熱門交易族群具擴散性。

此起彼落下仍有上行空間

從市場部位變動的角度，旺宏 (2337-TW) 認購權證加碼 3，200 萬，華新科近 1，500 萬，交易人明顯偏多操作，在交易量、市值與投資人加碼行為上出現非常一致的表現。其他被加碼標的中，除市場雙向加碼的聯發科 (2454-TW) 外，其他千萬以上加碼均為認購權證，其中 T50 反 1(00632R-TW) 的 2，800 萬，國巨 (2327-TW) 與原相 (3227-TW) 也都超過千萬。800 萬以上認購加碼包括祥碩 (5269-TW)、立積 (4968-TW)、街口 S&P 黃豆 (00693U-TW)、奇鋐 (3017-TW)、雙美 (4728-TW)、景碩 (3189-TW) 與網家 (8044-TW) 等。

繼上週的拉回調整後，市場或仍存在再一次向上測試的空間。