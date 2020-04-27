【群益投顧】指數大漲，防疫概念股強度猶勝大盤，資金風險趨避意味偏濃

一、盤勢分析

今 (27) 日股台大盤在電子面板雙虎與動元件股大漲領軍下，搭配傳產龍頭與大型金控強漲助攻，指數大漲近 220 點。美股上週五全面上漲，帶動拉回整理 3 個交易日的台股跟進強漲。今日盤面以泛防疫概念 (快篩、口罩等) 概念股表現最強勢；口罩相關個股在恆大 (1325-TW) 波段大漲後，盛弘 (8403-TW) 與整理已久的康那香 (9919-TW) 等，今日盤中攻上漲停；工具機雙雄上銀 (2049-TW) 大漲，亦為市場聚焦。

二、盤勢預估

本周產官界皆有重大議題登場。本周主要工業國央行重要決策會議將登場，市場關注包括今 (27) 日日本央行決策會議，台北時間週四凌晨的美聯準會 (Fed) 決策會議結果，及週四 (30 日) 歐洲央行的決策會議；不少市場人士認為主要工業國央行面臨加碼寬鬆的壓力。過去立場十分鴿派的前明尼阿波利斯聯準銀行總裁的 NarayanaKocherlakota 認為，目前發生的情況前所未見，因此需要用以前所未見的手段因應，他主張 Fed 應該採取負利率，對抗經濟有加快衰退疑慮的態勢。本週美股重量級科技大廠財報也將陸續揭露，其中週四盤後將公布財報的蘋果 (AAPL)，最受台股市場人士關注；對台股而言，雖可能有個別股挾蘋概題材表現，但在美科技大廠財報不確定因素下，預期將對整體股價有漲多、基期相對偏高之虞的泛防疫概念股，形成資金避險的挹注。整體大型蘋概股如和碩 (4938-TW)、可成 (2474-TW) 等，今日表現與大盤相當；但甫遭外資調降目標價 (評等) 的台郡 (6269-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)，則表現相對強勢，折射出連結趨勢題材、5G 概念的挹注態勢。美系外資在新出爐的報告中表示，由於下半年 iPhone 需求放緩，將加劇 FPCBs 價格競爭，調降臻鼎 - KY(4958-TW) 評等，以及調降台郡 (6269-TW) 目標價。今 (27) 日快篩概念的寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 與亞諾法 (4133-TW) 等，盤中連袂攻上漲停，寶齡富錦、台康生安肽生醫在產業鏈上、中、下游各擁關鍵技術，共組結合成抗原快篩試劑大聯盟，僅花一個月時間就開發出產品，從採樣到結果出爐僅需 10 分鐘，並具有高專一性，且不受其他病毒、細菌及藥物干擾。今日大盤強漲，盤面另一吸引市場目光的是，大型傳產股如台塑集團股、遠東新 (1402-TW)，乃至乃至第 1 季稅前出現虧損達 25.66 億元、創 2013 年採用合併報表以來之最的大牛股中鋼 (2002-TW) 等，盤中皆出現強勢於大盤走勢；相關態勢，一方面折射出政策 (國安基金) 挹注的態勢，另一方面，是否也代表市場對美股財報周的資金避險動作，可持續觀察週四蘋果財報公布前後，相關個股是否持續相對強勢輪動。

三、強勢股

電子：

國巨 (2327-TW)、晶電 (2448-TW)、金像電 (2368-TW)、世芯 - KY(3661-TW)

非電子：

康那香 (9919-TW)、上銀 (2049-TW)、中信金 (2891-TW)、力山 (1515-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據