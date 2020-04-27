外資中止連4賣大買168億元 大舉調節富邦VIX 6.8萬張

台股今 (27) 日開高走高，在大型權值股帶領下飆漲 219.91 點，收在 10567.27 點，重回 5 日線與 10 日線。三大法人同站買方，其中，外資中止連 4 賣、大買 168.64 億元，惟期貨減碼多單 1984 口；現貨方面，外資大買群創 5 萬張，大舉調節富邦 VIX 達 6.8 萬張。

根據證交所統計，外資及陸資買超 168.64 億元，投信買超 8.57 億元，自營商買超 35.08 億元，外資中止連 4 賣，投信自營商也中止連 5 賣，三大法人共大買 212.29 億元。

期貨方面，外資多單減碼 1984 口，多單未平倉口數降至 35289 口；投信回補空單 1861 口，空單未平倉口數降至 31764 口；自營商增持空單 304 口，多單未平倉口數增至 8811 口。

觀察外資買超標的，買超最多為群創，大買 50238 萬張，買超張數為近 3 個月來最多；元大滬深 300 正 2 排名第二，外資大買 23753 張；第三為新光金、大買 2.1 萬張；第四、五名為華邦電、仁寶，分別獲外資買超逾 1.1 萬張、9517 張。

台股今日在外資搶進佈局下，電金、傳產權值股同步走強，金融族群包括開發金、國泰金、台新金、兆豐金均獲外資買超逾 7000 張，富邦金、合庫金、永豐金、玉山金、上海商銀、彰銀、元大金，也獲外資買超逾 2000 張。

電子股方面，面板廠群創、友達、彩晶，代工廠仁寶、和碩，及鴻海、華邦電、南亞科、宏碁、聯發科、欣興、金像電、中環，及傳產權值股遠東新、南亞、寶成、大成鋼、中鋼、長榮、台化、華航，均獲外資敲進逾 3000 張。

外資賣超方面，賣超第一名為富邦 VIX，遭外資大賣 6.8 萬張，第二為聯電、賣超 2.4 萬張，第三為中信金、賣超 7244 張。傳產股台泥、台橡，及電子股景碩、旺宏、定穎、聯嘉、聯詠、億光、義隆、智易、楠梓電及瑞儀，均遭外資賣超逾 1000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股本周上半場可望維持強勢，下半場五一連假將至，市場可能轉趨觀望；本周許多電子廠陸續召開法說，蘋果也將在 5 月 1 日公布財報與展望，若蘋果能釋出較樂觀的展望，下周台股可望持續震盪向上。