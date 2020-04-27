〈台股盤中〉資金點火電金傳同步上攻 大漲逾180點站回10500點

台股今 (27) 日隨亞股反彈，早盤在電金產三大族群同步上漲激勵下，上市櫃指數連袂走揚，集中市場盤中指數一度大漲逾 180 點，攻上 10500 點整數關卡，盤中高點衝上 10535 點，重新收復 5 日線，由於本週仍是台股財報旺季且適逢摩台期結算，預估台股可望在內資續買、外資回頭下，帶動月線收紅。

美股四大指數 24 日全面收紅，市場預期明 (28) 日登場的聯準會 (FED) 毫無懸念將維持量化寬鬆不變，甚至不排除祭出負利率擴大刺激經濟力道，激勵日韓陸港等主要亞股全部上漲。

權值三王台積電、大立光與鴻海盤中漲幅都超過 1% 以上，股王大立光揮別外資連 3 賣陰霾，股價盤中上漲近 2%；台積電在買單敲進下盤中也上漲 1.4%，股價暫收在 297.5 元，收復月線翻揚。

傳產股中塑化族群表現相對強勢，不受油價低迷影響，台塑四寶今天股價全面翻紅，南亞在買單敲進激勵下一甩上週賣壓陰霾，盤中大漲 3.5%，台化、台塑盤中也有 2% 以上漲幅，台塑化表現稍弱，股價在平盤上震盪整理。

電子族群中包括瑞昱、界霖與南茂盤中大漲 3%，同欣電、旺宏與南亞科股價也有 2% 漲幅。

上週成為外資主力調節對象的金融族群今天也在買盤拉抬下帶動股價翻紅，上海商銀逆轉外資賣超頹勢，盤中大漲逾 4%，盤中股價重回 42 元關卡，6 月即將改選董事的彰銀盤中股價也有近 3% 漲幅，另外，包括合庫金、開發金、新光金、中壽、國泰金、台新金與兆豐金盤中也有 2% 以上漲幅。

法人表示，台股 4 月遭外資賣超 310 億元，但在政府基金、投信與散戶同步買超下，內資單月買超金額高達 400 餘億元，力抗外資賣壓襲擊，推升台股 4 月以來大漲 800 多點，在全球持續量化寬鬆行情挹注下，資金可望持續流入股市，推升台股月線收紅。