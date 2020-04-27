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超低利率生財術 股債投資掌握2關鍵

鉅亨網新聞中心
超低利率生財術，股債投資掌握2關鍵。(圖:shutterstock)
超低利率生財術，股債投資掌握2關鍵。(圖:shutterstock)
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低利率超低利率降息股債投資啞鈴式巴菲特價值投資法高收益債新興債實質資產特別股

美歐領頭降息，新興市場積極跟進，台灣央行在 3 月底也大動作降息一碼，當超低利率成為市場主旋律，追求收益更要提高風險意識，股票投資須重視高品質，可以巴菲特價值投資法篩選個股；債券則採「啞鈴式」投資組合策略，在風險與收益獲取平衡。

台灣銀行存款利率掉到 0.8% 上下，加上央行總裁楊金龍暗示繼續寬鬆，若後續再降息，錢放在銀行的利息就愈來愈薄。面對低利環境和市場波動，首要之務為「增強核心資產品質」，由於核心資產為市場波動時守護資產的重要部位，除了保值，也需考量是否能持續創造穩定收益。

低利率環境下，雖然可以容忍較高本益比，但體質較差的企業也將面臨淘汰危機，因此股票投資更要重視高品質，選擇耐震、長期競爭力佳的好公司，才能對抗風險。

以台股為例，可用巴菲特價值投資法、高 ROE(股東權益報酬率)、高獲利、配息穩定的個股為優先選擇；也可考慮實質資產特別股，這類介於普通股和債券之間的固定收益概念資產，讓投資人能夠定期收息，但在面臨資金需求時，因為具備流動性高優勢，可以很快變現。

債券的部分，雖然高收益債、新興市場債可提供更好的利息收益，但波動也降大；高評等債券收益偏低，卻相對穩健。因此，可採取多元債券投資組合，將高評等債、新興債、高收益債分散持有，或直接持有多元收益債券，是比較簡單的工具。

另一項選擇是透過「啞鈴式」債券投資組合來創造收益，投資人可視自身資金需求，配置短期、長期債券各一半，長天期債券以信評佳，有穩定現金流的企業為首選，短天期債券信評略低於長天期，但建議仍需以投資級為主，具備波動性低和流動性佳的好處，不同天期的債券組合如同「啞鈴」般平衡資產，能夠分散風險同時增強收益。
 