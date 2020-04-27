REITs全球勁揚 星澳表現最出色

四月以來，全球 REITs 已出現一波反彈，標普全球 REITs 上漲 3.1%，美英兩國 REITs 也小幅上揚 2%；法人認為，最值得注意的還是亞太地區，新加坡 REITs 與澳洲 REITs 分別拉出一波 7.2%、11.1% 的出色行情。

亞太 (不含日本) 地區 REITs 反彈強勁主要有兩個因素，亞洲經濟回彈優於歐美以及人口紅利驅動亞洲長期發展，中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿分析，首先，攤開國際貨幣基金組織(IMF)4 月發布的經濟展望，預期亞洲新興國家與發展中國家，2020 年、2021 年經濟成長率約 1%、8.5%，對照先進國家平均為 - 6.1%、4.5%，亞洲國家受疫情拖累的程度不若歐美，預期經濟回彈速度較快；檢視疫情發源地中國，根據中國工信部說法，復工率也已達 76%。可見疫情過後，慶祝行情可能率先於亞洲出現。

雖然新加坡近日疫情升溫，於短短兩周內，總確診病例飆破萬，成為東南亞確診人數最多國家。但陳雯卿指出，新加坡政府與企業已快速祭出「共體時艱」的彈性方案，新加坡政府將對 REITs 企業的稅務優惠，直接轉化成對租客的補貼；REITs 企業方面另採押金減免方式，將一個月的押金退還給租客，有效緩衝疫情對 REITs 的影響。

其次，亞洲長線成長所具備的人口紅利優勢仍在。陳雯卿引用 Brooking Institution 研究，指出全球至 2030 年，亞太 (不含日本) 地區中產階級的消費力，將佔全球消費力的六成，金額上看 32.9 兆美元。人口紅利將帶動城市建設，刺激基礎建設、住宅及相關房地產需求擴張，長期來說，有助區域內實質資產資本利得成長。

也因此，中國信託亞太實質收息多重資產基金除布局亞太 (不含日本)REITs 外，亦鎖定「基礎建設」、「公用事業」類股，可達多元化分散風險效果，於疫情蔓延時，進一步強化投資「免疫力」。

年初以來，全球 REITs 因市場情緒波動，帶來相當程度的修正，4 月的反彈雖收復部分失土，但股價仍處於相對低點，中信投信建議，投資人或可分批進場。