高盛：標普500贏家集中少數個股 對市場是不祥徵兆

至本週為止，美股已有約 3 分之 1 的公司發布了首季財報，雖然出現一些令人震驚的營收下挫，但市場反應並不大，美股持續由低點反彈。不過在反彈過程中，高盛卻已經見到一些不祥的徵兆，恐不利未來的長遠後市。

5 支最大股票占 20% 市值

高盛分析師 David Kostin 於近期報告指出，標普 500 指數的表現，幾乎只靠幾支大股票作價。目前標普 500 中最大的 5 支股票，市值占全部的 22%，甚至比網路泡沫時期還高。

前 5 大股票占市場比重 (圖表取自 Zero Hedge)

Kostin 指出，由第一季財報上看到的基本面波動性，可以發現股市兩極化發展的狀況。以成份股 3 個月回報率來看，高於 1 個標準差的公司，與低於 1 個標準差公司的差距，目前來到了 40%，比 10 年均值的 23%，高出了接近兩倍。

大盤分化程度擴大 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛發現，「強者恆強、弱者恆弱」的現象，目前表現得更為明顯。以今年迄今的股價表現來看，「強資產負債表」的投資組合，其報酬率為 - 5%，而「弱資產負債表」投資組合的報酬率為 - 27%，大盤股票間的離散程度擴大。

這種市場分歧的現象，無論在拋售期或市場反彈時，都十分明顯。那些在大跌時跌幅不重的股票，在反彈時反而漲得更凶，而跌得多的股票，反而回升時乏力。這一點在成長型股票和價值型股票之間、在大型股與小型股之間，都出現嚴重的分歧。

只有少數強股表現出色

因此，從指數來看，經過反彈之後，目前標普 500 指數距歷史高點僅 17%，似乎並未反映市場該見到的跌幅。但是，如果以成份股的股價中位數來看，距歷史高點就差距達 28%，這中間 11 個百分比，成為衡量市場廣度的方法。

市場廣度不足 (圖表取自 Zero Hedge)

因此整體來看，大盤沒有反彈得那麼強，而是幾支大股票彈得強勁，讓指數看起來更強，但也引發了投資人對市場廣度不足的擔憂。

高盛警告，市場過於集中，標普指數就愈難保持上漲。如果大盤一直只有 5 支股票撐盤，就像網路泡沫時期，那麼結局通常不會令人滿意。

高盛指出，除了網路泡沫時期，在 1990 年和 2008 年的衰退以及 2011 年和 2016 年的經濟放緩之前，市場也都出現了過度集中少數股票的現象。以史為鑑，這並不是好事，當少數領軍者難以達成市場的高獲利預期，那麼他們將回到更合理的市場水位，這代表可能又是一段不小的跌幅。