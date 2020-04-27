能源業違約潮要來了？美原油鑽井公司Diamond宣告破產

國際油價在近期劇烈波動，對美國石油業帶來衝擊，繼頁岩油商 Whiting Petroleum 宣告破產後，如今，美國原油探鑽公司 Diamond Offshore Drilling(DO-US) 也在德州申請了破產保護，原因是原油價格暴跌以及疫情的爆發，對原油商帶來了前所未有的衝擊。

Diamond Offshore Drilling 在美國墨西哥灣提供大量油田鑽探的服務，該公司擁有的鑽機可以在超過兩英里深的水中進行鑽探，但隨著原油價格戰以及新冠肺炎疫情導致石油需求急劇下降，對該公司服務的需求暴跌，海上石油的生產成本昂貴，當油價跌至每桶 30 美元以下時，該公司難以獲利，Diamond Offshore Drilling 約有 2500 名員工。

外電報導，Diamond Offshore Drilling 已在美國休斯頓法庭提交破產聲請，其中列舉了 73 億美元資產以及 26 億美元的債務，而文件中也顯示，該公司手頭現金僅剩 4.349 億美元。

Diamond Offshore Drilling 指出，近幾個月來，公司經營狀況急劇惡化，公司已經採取各項行動來加強財務情況，其中包括通過循環信貸借款 4 億美元。然而，財務及營運持續惡化，因此申請破產法第十一章，來保證股東權益。數據顯示，Loews 是 Diamond 目前最大股東，截至本月 3 日的持股為 53%。

在先前，信評機構穆迪也曾於本月 16 日下調 Diamond 信評。該機構表示，受到疫情爆發以及油價崩跌等嚴重且廣泛的衝擊，油田服務產業受創嚴重，Diamond 因此進行債務重整的可能性高，有可能進入破產程序。