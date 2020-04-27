〈盛群法說〉測溫槍訂單需求強排至8月 上半年營收挑戰轉為正成長

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，副總蔡榮宗表示，目前額溫槍待出貨訂單 1500 萬顆，加上近期新接的快速體溫計 430 萬顆，訂單已排至 8 月，其他產品線如觸控 MCU、安防需求本季也將回溫，法人估，盛群第 2 季營收可望持平去年或小幅成長，上半年挑戰轉為正成長。

蔡榮宗指出，疫情影響帶動健康醫療相關需求強勁，第 1 季包括額溫槍、血糖儀、血氧儀等 MCU，出貨量已達 1300 萬顆，年增逾 6 成，預計出貨動能將延續至第 2 季，其中，額溫槍待出貨逾 1500 萬顆，加上已出貨的 500 萬顆，今年總出貨量將超過 2000 萬顆，是去年的 10 倍以上。

蔡榮總也表示，去年新切入的快速體溫計，近期因疫情持續蔓延，訂單也加溫，目前訂單量達 430 萬顆，有助後續營運，並預計額溫槍訂單有機會從中國延伸至印度等新興市場，即便下半年中國需求趨緩，海外需求仍會持續成長。

觸控 MCU 方面，盛群出貨以 32 位元為主，第 1 季受惠華為、小米拉貨，出貨量達 130 萬顆，預計動能將延續，全年估達 600 萬顆，年增達 1 成。

安防方面，盛群主要出貨給獨立性的聯網警報器，目前已符合韓國、中國兩地法規，預計今年成長力道不錯，全年估達 2000 萬顆，年增 17%。

展望下半年，蔡榮宗認為，防疫相關產品線仍會穩健成長，不過，家電、消費性等 MCU，則有待觀察，展望仍保守看待。