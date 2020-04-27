德意志銀行Q1財報優預期 但大提備抵呆帳

德意志銀行於週日 (26 日) 公佈 Q1 營收、獲利的初步數據，預估營收為 64 億歐元，獲利則為 6600 萬歐元 (約 7156 萬美元)，雙雙優於分析師的預估值。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，德意志銀行第一季稅後淨利僅達 6600 萬歐元，較 2019 年 Q1 的 2.01 億歐元大幅下滑，但仍高於市場所預估的稅後淨損。

此外，為了降低壞帳風險，德意志銀行提撥了 5 億歐元的備抵呆帳，為近 6 年來最高，且為去年同期的 3 倍。儘管如此，該公司備抵呆帳增加的規模，仍較美國銀行業者為低，美國大型銀行於 Q1 所提撥的備抵呆帳金額，皆超過去年同期的 4 倍。

德意志銀行提撥備抵呆帳金額 (圖：Bloomberg)

該公司 CEO Christian Sewing 表示，由於各國政府採取封鎖措施，再加上疫情導致全球供應鏈中斷，德意志銀行的企業放款客戶，皆面臨嚴重的衝擊，且信用違約風險亦大幅增加。

因此，該公司的普通股權益第一類資本適足率 (CET1)，將可能低於目標的 12.5%。CET1 為衡量銀行資本水準是否強健的指標，德意志銀行於 Q1 的 CET1，由去年 Q4 的 13.6% 降至 12.8%。此外，該公司的資本緩衝 (Capital Buffer) 金額，亦呈現減少的趨勢。

但是，為了減輕疫情對於企業所造成的衝擊，歐洲銀行監管機構放寬了對於資本適足率的法定要求，以鼓勵銀行業者提高放款規模，並協助企業渡過難關。

此外，德意志銀行於去年夏天宣佈，為了進行組織重組，將裁員 1.8 萬名員工，以提高公司的獲利能力，但受到疫情的影響，該公司亦宣佈暫緩該裁員計劃。

自今年以來，德意志銀行股價已下滑 21%。受到營收、獲利優於預期所激勵，於週一 (27 日) 台北時間下午 6 時許，德意志銀行股價上漲 11.47%，達每股 6.067 歐元。

德意志銀行股價 15 分鐘 k 線圖

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