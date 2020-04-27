觀光冷、遊覽車需求降 日車商停工因應

新冠肺炎 (COVID-19) 重創觀光，日本的遊覽車生產也因而受到影響。HINO(7205-JP) 與五十鈴 (7202-JP) 出資各半的「J Bus」，以及三菱 FUSO 都從 4 月下旬停止了遊覽車生產。

以往為了迎接夏天的旅遊旺季，客運業者與車商，也通常在這個時期忙著交車。但受到新冠肺炎疫情影響，許多遊覽車業者都陸續取消訂單，這也讓汽車製造商們必須調整生產腳步來因應。

新冠肺炎重挫日本觀光 (圖片：AFP)

HINO 與五十鈴出資各半的 J Bus，位在日本石川縣的小松工廠，就從 4 月底到 5 月間停工 7 天。三菱 FUSO 的富山工廠，也同樣在 4 至 5 月之間，將有數日時間停止巴士生產。

巴士一般都採接單生產，目前在工廠進行生產的車輛，大多是幾個月到半年前接單。以往例來看，也通常會在 5 月觀光旺季來臨前陸續交車。

由於在交車後，車輛維護費及驗車費用都是一筆可觀花費，因此就有遊覽車業者希望工場晚點交車。還有尚未進行生產的車輛部分，也有客戶提出取消訂單的要求。

根據日本巴士協會 (Nihon Bus Association，NBA) 調查，因新冠肺炎影響，日本 62 家觀光巴士與深夜時段長途巴士等業者的 3 月營收，要較去年同期減少約 8 成。預估 4 月將減少 6 成，5 月也將減少 5 成。