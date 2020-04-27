政院協調 小規模營業人紓困貸款還款期延長至2年

政府日前推出小規模營業人紓困貸款，最高 50 萬元，不過，外界反應還款壓力大，對此，行政院政務委員龔明鑫表示，已與銀行公會達成協議，還款期從 1 年延長至 2 年，且前 6 個月可以只還息不還本，盼減輕業者的負擔。

龔明鑫與經濟部次長王美花，今 (27) 日前往企業第一線，拜會受疫情衝擊的婚紗業者代表，並與業者交流意見，聆聽他們對紓困政策的建言。

為了協助攤商、小型店家度過難關，經濟部針對每月營業額未達 20 萬元、免開發票的小規模營業人，提供最高 50 萬元紓困貸款方案，只要使用簡易評分表，最快 3 天內完成核貸作業，不過，有民眾反應，每個月還款 4 萬元，負擔太重。

對此，龔明鑫表示，今天午間在紓困貸款討論平台時，已經與銀行公會達成協議，小規模營業人的貸款方案還款期，即日起從 1 年延長至 2 年，且前 6 個月可以只還利息不還本，銀行公會會盡速將公文發給各銀行，相信對於小規模營業人的現金流會有很大幫助。

至於政府是否會祭出紓困 3.0 方案？龔明鑫回應，若指揮中心研判疫情會持續延燒，有需要的話，會視時機再向立法院提出預算案，現在最重要的就是加緊腳步落實紓困 2.0，保護就業、照顧民眾生活。

龔明鑫指出，目前減班休息 (無薪假) 的勞工約 1.8 萬人，相較過去金融海嘯時期，無薪假約 23 萬多人，差距比例非常大，當時失業率逾 6%，目前尚維持約 3.7%，感謝企業界願意在維護勞工的情況下做出貢獻，政府也願意與企業共同合作。