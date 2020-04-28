〈貴金屬盤後〉各國放寬或解除封鎖 抑制避險需求 金價下滑

週一 (27 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美股謹慎樂觀的基調抑制了與黃金相關的避險需求。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 11.8 美元或 0.7%，收每盎司 1723.80 美元。

根據 FactSet，上週黃金上漲 2.2%，且為 5 週來第四週收升。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 5.3 美分或近 0.4%，收每盎司 15.21 美元。上週白銀收低 0.2%。

與此同時， BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「原油價格暴跌 - 22.96％，讓消費物價下降的威脅再次成為焦點，致使實際利率遭推高，挫傷黃金。」

儘管如此，看漲的分析師認為，即使防疫封鎖措施解除或放寬以因應隨後不同的經濟回彈速度，黃金價格應該仍保有支撐力。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，「即使解除防疫封鎖措施，全世界仍離任何一種常態標準遠得很。事實上，經濟崩潰是更大的風險，因為各地幾乎都是災難性的經濟指標。」

「為了對抗經濟崩潰，各國政府可能持續灑錢救經濟，其資金多數來自各國央行大量印鈔。」

各地防疫封鎖措施解除或放寬

美國喬治亞州、奧克拉荷馬州和阿拉斯加州開始放寬企業限制，但公衛專家警告此舉恐為時尚早。紐約州州長 Andrew Cuomo 表示，紐約州某些地區可能在「5 月 15 日過後採取特定預防措施後」開始重啟經濟。

西班牙兒童上週日被允許在有一位大人陪同下到戶外透氣，這是 6 週來頭一回，西班牙政府也允許國人自 5 月 2 日起開始外出散步和運動。

義大利和比利時已擬定計畫，自 5 月 4 日開始放寬一些限制；法國則在 5 月 11 日起開始放寬封鎖措施。

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，「投資者迫切想知道 Fed 和歐洲央行接下來會採取什麼步驟。」

「以歐洲央行 (ECB) 來說，大眾普遍預期他們提高資產購買上限，並持續施壓各歐元區政府以推行更深度的財政刺激措施。我們也預期看到建立不良銀行的相關討論，這顯然是應對即將到來的經濟衰退的必要之舉。」ECB 預計週四召開貨幣政策會議。

然而，Sayed 認為，Fed 本週三「不太可能在其政策聲明中宣布任何新消息。但在幾次非預定的政策決議成功安撫市場後，現在是時候傾聽 FOMC 對美國經濟的展望了，以及倘若情勢進一步惡化，Fed 可能採取哪些額外行動。」

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