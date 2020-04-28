〈台股盤中〉被動、散熱接棒權值股 多空交戰10600點與季線反壓

台股今 (28) 日早盤在美股續漲助攻下，一度攻上 10620 點，但台指期、亞股盤中賣壓出籠，電子權值股走弱拖累指數一度翻黑，由於季線反壓在上，多頭集結醞釀衝關惟追價意願仍保守，盤勢轉由二線族群接棒衝鋒，包含散熱、被動元件帶頭表態，午盤前指數持續挑戰 10600 點，維持平盤上小漲格局，估量放大至 1900 億元。

權值股蘋概三王同步走弱，台積電午盤前走低，跌幅近 1%，壓抑大盤漲勢收斂，鴻海、大立光同樣在平盤附近震盪，昨日召開法說的聯電今日也受賣壓影響，午盤前跌幅超過 6%。

盤面上強勢族群轉由二線族群接棒，散熱受惠 5G 商機帶動，族群股價強攻，泰碩早盤一度攻漲停，帶動同族群力致、業強、雙鴻、奇鋐、超眾、健策表現不俗，同樣受惠 5G 商機的光通訊族群，聯亞、統新漲逾 5%，眾達 - KY、光環、華星科、上詮表現也不俗。

被動元件族群受惠轉單效應，國巨漲逾 4% 帶頭衝，禾伸堂、華新科、信昌電也都在盤上，而受疫情影響最慘重的航運族群今日逆勢抗跌，華航、陽明也漲逾半根停板，長榮航、亞航、長榮、台灣高鐵皆力守盤上。

生技醫療族群則漲多拉回，幾檔指標型大廠相對大盤弱勢，合一跌逾 9%，瑞基、寶齡富錦、優盛、亞諾法、國光生、美德醫療 - DR 等皆在盤下。

法人表示，明日摩台指將進行結算，外資拉抬意圖強，但指數面臨季線反壓恐持續震盪整理，本周多家指標大廠將陸續召開法說，留意各公司展望，另外國際油價、疫情變化、蘋果財報公布等，也都是本周重點。