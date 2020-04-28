外資認錯！雙軋行情啟動 搶攻季線？

武漢肺炎全球新增確診人數減緩，歐洲美國稍稍鬆綁封城令，台灣本土病例更降至零確診至個位數，引來外資「認錯」買超 168 億元，助漲台股昨日一口氣衝過 5 日、10 日均線，加權指數以 10567.27 點作收，大漲 219.91 點。趕在摩台指結算與五一長假前，啟動軋空單與軋空手的雙軋行情，多方目標明確，即是 10700 點附近的季線。不過 10600 點至 10700 點間，仍需提防短多下車賣壓，站穩還是比路過重要！關鍵點位為 10578、10631、10683 點。

多方如欲趁勢發動快攻，10500 點守穩是必要的，兩端哨站為 10488 與 10521 點，要續往 10600 點關卡挺進，中途站為 10558 與 10578 點，而 10631 為季線關前最重要位置，闖過即進入季線攻防戰。季線關前的攻防點還有 10658 點，10683 與 10710 剛好剛也是 10700 點關卡兩端哨站。多頭如能站穩，還有機會續往 10749、10777 甚至 10800 點關卡衝關。但 10488 點未能守穩，需提防回測 10456 與 10421 點，10400 點下方守護區為 10375 點，不宜再棄守，否則本波攻勢又有熄火疑慮。

外資趕在摩台指結算前，大舉認錯回補台股，投資人仍不可太過興奮，前幾次外資認錯都僅 1 日行情，指數愈逼近季線，選股更需謹慎。如外資僅意在指數，仍將以電子權值股為主。本波段法人對台股的操作，內資績效明顯優於外資，投資人在選股時，參考內資法人動向仍是必要的。

另一個台股短線的熱門股人氣指標，則是融券。台股大盤本波的融券低點，剛好就是國安基金宣示進場護盤的 3 月下旬的 9000 點以下位置，但隨國家隊與內資一路護持，融券卻從 40 多萬張增加至 80 多萬張，不少盤面法人力挺的強勢股，也獲得融券特別青睞，軋空行情是否延續，也是盤面熱度的觀察重點。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)