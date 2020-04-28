台幣連2日衝破3字頭反映資金行情續航力 遇季線反壓大盤一度翻黑

外資昨 (27) 日回神買超 169 億元、終結連 4 賣，及美股續彈帶動下，台股今 (28) 日早盤一度站上 10600 點關卡，台幣同樣偏強，開盤不到 5 分鐘隨即衝破 30 元整數大關，最高來到 29.97 元，連 2 個交易日報價一度衝破 3 字頭，法人認為，台幣偏強態勢反映資金行情續航力，不過，油價波動不確定性仍大，使短多震盪回檔風險增溫，也導致大盤面臨 10670 點季線反壓後一度翻黑。

台幣今日以 30.03 元、微貶 0.5 分開出後，隨即走升至 29.97 元，升值 5.5 分，雖升值幅度不大，在主要亞幣中表現仍相對強勢。

觀察主要亞幣，早盤台幣升值 0.1% 左右，泰銖和日圓僅維持在平盤左右，韓元小貶 0.2% 上下。

法人指出，由於全球疫情有趨緩跡象，各國將逐步解封恢復經濟活動，使股市壓力緩和，近來金融市場反映全球央行放水的強勁資金行情，不過，美國西德州原油現貨最新報價再度跌逾 20%，布蘭特原油現貨價也跌逾 7%，油價低迷恐怕仍將對市場造成不確定性，不得大意。

統一投顧進一步表示，台股在積極反彈後，目前短、中期的十日和月線均呈多頭排列，下檔月線 10162 點位置已成下檔支撐，惟此波反彈上檔最大壓力季線持續下行，10700 點季線位置仍是目前台股待克服的上檔壓力所在。