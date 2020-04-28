〈每日外資外匯觀點〉近期風險情緒轉好 澳幣可能是最佳貨幣贏家

WTI 原油期貨遭遇「黑色星期一」暴跌近 25%，周二受到各國可能很快放鬆因疫情而封鎖的措施，美國公債殖利率上升，市場風險偏好受到提振，黃金承受壓力，退守 1700 美元，美元指數回防 100；市場持續關注疫情發展，目前全球累計確診病例已超過 306 萬例，其中美國更已高達 101 萬例。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行分析師表示，即使解除封鎖，但這個世界仍遠未恢復正常，更大的風險是經濟崩潰，各國政府及央行可能會繼續印鈔投入空前規模的資金以因應危機，在此背景下，被視為危機貨幣的黃金，從 ETF 資金的流入就可看出，需求應該會持續不衰。

美國聯準會本周將召開利率決策會議，野村證券首席美國經濟學家 Lewis Alexander 表示，由於聯準會已採取諸多措施，預期此次會議應不會有重大創新措施公布，至於短期利率方面，則預計 FOMC 將重申在可預見的未來將把目標維持在目前的水準。

高盛經濟學家認為，FOMC 的利率決策聲明可能將指出經濟活動急劇收縮，並承認家庭支出和企業投資急劇下降，因此預期聯準會可能要到 2023 年才會進行升息。

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 分析，日本央行昨天宣布擴大寬鬆和無限制購債，預期歐洲央行也會採取更多寬鬆，但不認為美國聯準會還會祭出更多措施，因為聯準會之前的無上限寬鬆已經安撫了市場，但令人質疑的是，既然聯準會已經介入高收債市場，是不是也有介入股市的可能？要知道，央行雖善於挽救市場下行，但並非善於確保經濟的高速成長。

El-Erian 並預期，未來一到兩年美國將不會調升利率，美元也將不會顯著走低，現在市場該關注的是何時完全重啟經濟？如何重啟經濟？以及央行和政府的政策是否可以生效？

在澳幣方面，法國興業銀行認為，澳幣是近期風險情緒轉好時的最佳貨幣贏家，尤其在油價維持低檔，油市情緒脆弱時，而且澳洲的貿易帳戶和財政收支平衡較佳，同時和亞洲經濟體恢後有著更密切的關係，因此建議做多澳洲兌加幣。