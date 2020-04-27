儲油設備稀少擔憂壓過減產利多 WTI油價早盤大跌24%

產油國提前減產不足以抵銷市場對於儲油空間不足的擔憂，西德州中質原油 (WTI) 週一 (27 日) 美股早盤跌勢擴大，落至每桶 13 美元下方。

結束連續四日漲勢後，截至台北時間週一 (27 日) 晚間 21 時許，美國基準 WTI 原油期貨大跌 24.44%，暫報每桶 12.80 美元。國際基準布蘭特原油期貨下跌 6.21%，暫報每桶 23.27 美元。

WTI 油價期貨日線走勢 (圖：Investing.com)

據《彭博》報導，沙國已開始將每日石油產量自 1200 萬桶減少至 850 萬桶，趕在 5 月 1 日 OPEC+ 減產協議生效前採取行動，科威特石油部長也表示跟進提前減產，但未透露減產規模。

儘管美國鑽探活動逐步減少，加上沙烏地阿拉伯和科威特在 OPEC+ 減產協議生效前採取行動，但大量石油產出意味著儲油空間已接近容量上限，傳出就連擁有亞洲第四大商業儲量的南韓也已經用完陸上儲存空間。

ING 分析師認為，儘管提前減產對部分原油生產商是有幫助的，短期內對於油市平衡的影響卻非常小。

高盛 (Goldman Sachs) 表示，短短三個星期內，供應過剩已導致全球儲油容量接近極限，貿易商、煉油商和基礎設施供應商想盡辦法囤積原油，可能空間包含小型船舶、歐洲原油交易中心以及原油管道中。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 表示：「歷經動蕩一週後，市場可能已經見底，價格只有在全球需求顯著改善時，才可能持續走強。」

跡象顯示投資人正在逃離曲線前端，就在上週，WTI 6 月合約持倉量大跌近 40%，全球最大原油 ETF USO 也表示芝商所 (CME Group) 要求其限制倉位，表達對其頭寸規模的擔憂。

法國巴黎銀行大宗商品策略主管 Harry Tchilinguirian 表示：「若持續將未平倉合約自 6 月轉出，將對原油期貨流動性產生負面影響，可能導致價格出現更劇烈波動。」