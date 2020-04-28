精華地段+星級飯店規格 桃園藝文特區建案熱銷

新冠疫情衝擊全球經濟，美國聯準會啟動無上限 QE，台灣央行更是睽違四年宣布降息一碼，回台資金湧現，自住及置產需求創造市場強大量能。位於桃園藝文特區的「麗晶花園廣場」規劃 56 坪、68 坪產品，訴求豪宅、星級飯店的氛圍，吸引國際置產客目光，未公開前即銷售 50 戶。

全球金融市場震盪頻繁，房地產反而成為資金安全泊口，加上此波疫情彰顯出台灣優質居住條件與環境安全，不少企業主紛紛選擇回台佈局，因地緣關係在雙北桃園等精華地帶積極尋找標的，瞄準家族及二代自住或是保值置產，市場上同時具備精華地段、實住規劃，以及收藏價值的稀缺產品炙手可熱，預見這波趁勢置產熱潮仍持續增強。

桃園坐擁國際機場，因交通地利之便，企業主在滿手現金情況下，大舉進行資產配置。豪宅房市以桃園藝文特區最為搶眼，該區早已是不少富商與金字塔頂端人士的指名置產區，人文藝術氣息濃厚，精品品牌林立，生活機能豐富齊全，加上綿延無盡綠園道，吸睛度與舒適度更勝台北信義計畫區。

座落於桃園藝文中心的「麗晶花園廣場」由麗寶集團福容開發投資興建，基地 1875 坪、三面臨路角地，面對經國綠園道首排，是目前藝文特區最受矚目指標案。

全案建築外觀由知名建築師郭旭原操刀，圓形建築跳脫同區域制式設計；公共空間由豪宅新銳設計師劉俊男擘畫，三樓公設區域延續麗寶集團旗下飯店式頂級設施，以奢華精緻為主軸，為高達 10 項公設展演高豪宅氛圍，包括泳池、SPA、咖啡廳 Plaza Café 吧、高科技 3D 模真高爾夫球場、KTV、建身房等。

海悅國際總經理王俊傑表示，桃園菁英、富商等高端客群，特別重視產品與地段價值，入住藝文特區地標、更是地位象徵，因此早在年節期間尚未公開階段「麗晶花園廣場」就在台商界掀起話題，銷售迅速突破 50 戶，成為層峰爭相指名收藏豪宅。