〈房產〉CBRE世邦魏理仕：逾半亞太企業看淡下半年商業環境

今年突如其來的新冠肺炎爆發，不到 3 個月時間全球市場受此傳染病影響無一倖免，商仲業者 CBRE 世邦魏理仕最新發布今年亞太企業租戶即時意向調查顯示，51% 企業看淡下半年經濟走勢與商業環境，主因是多個市場疫情狀況尚未獲得控制，而企業對後勢發展也隨著不確定性增加而轉趨保守與悲觀。

亞太多個市場防疫指揮中心已相繼祭出全境邊界關閉或封城等緊急措施，86% 的企業相應推出「在家辦公」或彈性工時、分組輪班等企業營運持續計畫措施，意外推升企業租戶在科技軟體工具的需求，有高達 84% 的企業有意增加網通工具 (Information and Communications Technology) 的投資。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，新冠肺炎爆發之下沒有一方是贏家，在全球產業鏈重整、經貿秩序結構性改變之下，51% 亞太區企業看淡下半年商業環境，疫苗問世之前，全產業都將面臨不同程度的挑戰，包括企業營運、獲利模式等將出現若干程度的改革，以增強韌性，勝出挑戰。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民指出，調查結果數據顯示，3 分之 2 的亞太區企業因疫情緣故延後租賃決策，其中包括延後或取消實地考察、暫停增租新據點計畫、延後搬遷計畫等；值得一提的是，兩岸三地企業租戶相繼與房東著手檢視租約內容，期待房東能共體時艱，並詢問降租、提供較長免租期及裝修補貼的可能性，預料此一趨勢將在其他市場上逐漸浮現。

世邦魏理仕觀察，疫情擴大已對全球經濟及產業造成衝擊，也影響國內企業用人需求。根據勞動部發佈的最新數據顯示，全台灣實施無薪假人數於 4 月 24 日達 1 萬 8265 人，包括製造業、住宿餐飲業、批發零售業都是主要實施無薪假的產業。若疫情持續惡化，未來數月企業聘雇意願可能持續下降，台北辦公室市場的增租需求也將隨之而減弱。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶。(鉅亨網記者張欽發攝)

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，調查結果數據顯示，有 37% 的台灣企業曾向房東探詢降租事宜，惟目前台北商辦租賃市場表現仍佳，短期內辦公大樓房東降租意願低；而台北商辦市場上以個人房東態度較具彈性，少數房東願意與特定租戶協商延後繳租。

全球首度針對新冠疫情發表的企業租戶調查的 CBRE「2020 年亞太企業租戶即時意向調查」，於 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 4 月 6 日期間進行，針對位於亞太區市場包括中國大陸、台灣、香港、澳洲、新加坡、日本、南韓等的企業租戶如不動產公司、科技及通訊產業、銀行金融服務業、專業服務業、零售業、製造業、醫療及生技業等、保險業等進行調查，總樣本數計 264 份。