北北基最大6000坪造鎮計劃 低價別墅吸雙北置產客目光

有別於雙北地區高房價，亞青建設瞄準離台北市車程半小時的基隆地區、推出總價 788 萬元起的 4 房重疊別墅住宅「田園調布」，訴求 1+2 樓 50 坪別墅有庭院、有露台、頂樓挑高 6 米樓中樓，吸引不少雙北客群購屋；如今 3+4 樓住宅每坪 15 至 16 萬元、低於周邊行情，第二期已銷售近 3 成。

「田園調布」係北北基最大低密度綠建築別墅造鎮案，亞青建設移植日本東京高級住宅區「田園調布」的規劃理念，以離囂不離城概念規劃，近 6000 坪規模、在基地的周圍種植近 200 株 6 米以上的喬木與人行社區步道，僅打造 326 戶住宅。

此外，建築師李浩原表示，一個有質感的社區，一定要有相當的人行步道，而法規規定的人行步道最多就是一米半，該案為了塑造田園調布的品質，規劃出兩米半的人行步道，並且種滿植栽，打造林蔭大道的感覺。

亞青建設總經理徐茂華表示，田園調布為 1+2 樓為一戶、3+4 樓為一戶、5+6+7 樓為一戶，整座社區為 49 坪至 55 坪，維持一致化的品質。

1+2 樓戶型搭配前後庭院，戶戶有 8 坪起跳庭院。5+6+7 樓戶型共二樓半，客廳挑高 6 米，並設有 8 坪露台。徐茂華認為，這樣的產品在台北市幾乎很難看到，產品一推出，消費者反應絡繹不絕。中間 3+4 高 CP 值機能戶，建商則定位為價格平實的產品戶。