〈房產〉單身貴族撐起小宅市場 中山、萬華區捷運套房成交易主流

現代人普遍晚婚或不婚，離婚的怨偶也越來越多，根據內政部統計資料顯示，台北市未婚人口最密集在中山區，佔 21.89%，該區離婚戶僅次萬華，達 13.18%，加起來單身戶共有 35.07%，統計新貴顯示中山和萬華幾乎每 3 戶就有 1 戶是「單身新貴」。

永慶房屋依實價登錄資料統計，包括中山、萬華區等熱門捷運站區周邊住宅，近一年總價 1400 萬元內案件交易量，熱門的中山國小站、西門站及雙連站邊捷運宅，其中小套房交易量都占同期成交類別比重約高達 6 成。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市以中山和萬華小宅密度最高，對於未婚或離婚的單身者而言，小宅總價低，購屋負擔小，近市區，方便工作通勤，因此單身人口入住比例高，根據內政部統計資料，15 坪以下住宅以萬華最多，佔 25.6%，中山佔 24.9%。其中，中山區商業性高，套房案量多，需求度也高，全年 15 坪以下小宅的交易達 854 筆，為各區之冠，成為單身戶最集中區域。

統計顯示，結婚比例最高的是內湖區，佔 64.99%，其次是大安區 63.81%，和松山區 63.31%。

張旭嵐指出，大安區因有多所明星小學，因此租房或購屋設籍在此的家庭型戶數仍是台北之最，內湖近年炙手可熱，除了有內科優勢，各大型企業總部陸續進駐內湖，提供優質就業機會，帶動家庭型的購屋買氣。

同時，加上內湖區平均 5 字頭的房價，比蛋黃區更適合首購或換屋，因此已婚數戶略高於有學區紅利的大安，2019 年全年內湖的買賣移轉棟數達 4036 棟，居台北各區之冠，也是去年戶籍數增加最多的區域。