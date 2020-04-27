〈房產〉六都去年合計商辦交易量逾2200件創新高 桃園奪冠

2019 年美中貿易大戰促使台商第一波回流，也形成北市部分地區商辦空置率明顯下降到 3% 以下；房仲業者統計，近 5 年六都商辦交易，其中 2019 年交易量達 2207 件創新高，桃園更居冠，與新北兩大都會區，成交價量都創下 5 年來新高。

台灣房屋智庫指出，此景況顯示，新冠肺炎疫情催化不少回流企業與台商，若疫情期間拉長，後續將再有土地、廠房等不動產新一波需求出現。

據實價登錄顯示，全台六都交易量成長最多的是桃園市，2019 年交易量達到 407 件，交易總額 68.7 億元，與 2018 年交易量 200 件，總成交金額 41.2 億元相比，交易量增 1.03 倍，總成交金額成長 66.7%；桃園市商辦交易價格則由每坪 21.3 萬元，成長到每坪 27 萬元，漲幅 26.7%，都創下五年來新高。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，2018 年貿易戰開打，台商回台生產、製造，因產線增加台商尋地、尋廠需求旺盛，同時帶動 2019 年商辦市場交易暢旺，桃園商辦以桃園中正藝文特區、青埔高鐵地區、龜山長庚地區居多，其中不少為登記事務所住辦皆宜的多元產品，而桃園市因近機場、高鐵與機捷等，佔地利之便，加上商辦價格較雙北親民，因此，奪下六都商辦價量交易之冠。

5 年來價量齊揚的第二大都會區則由新北市拿下，2019 年交易量 513 件、總銷金額 115.8 億元與 2018 年交易量 378 件、總銷 102.8 億元相比，交易量增 35.7%，總銷金額成長 12.6%。

新北市商辦交易價格則由每坪 27.6 萬元水準成長到每坪 33.2 萬元，漲幅 20.3%，至於首都台北市商辦交易量表現，則價跌量增，台北市商辦交易價格則由 2018 年每坪 67.5 萬元水準下修到 2019 年每坪 64.7 萬元，跌幅 4.1%；2019 年交易量 670 件則是創下 5 年新高點，總銷金額達到 429.4 億元與 2018 年交易量 424 件、總成交金額 238.1 億元相比，交易量增 58%，總成交金額成長 80.3%。

台中市商辦交易熱度相對北部平緩，交易量維持在 300 百多件，台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店長林秉達表示，台中商辦市場以七期重劃區為主市場，近年多轉為豪辦市場為主，多屬台商或是中、大型企業總部置產，長期持有自用非屬投資用，因而交易年減 1 成，再加上近年電商業、青創產業興起，因此出現大量的個人辨公室與共享辦公室型態之用，多相中台中市中區、北區、大里區等一帶的舊市區，因為舊市區屋齡高且低單的商辦大樓價格 1 字頭在每坪 20 萬元內，更有的產品，因此，拉低整體平均約在每坪 20 萬元。

林秉達分析，未來台中地區中、小坪數商辦具有潛力 ，疫情後會再有一波台商回流的需求，對於企業總部設置亦可以多戶合併彈性使用，至於投資者，則能偏向舊大樓改共享辦公收租賺投報。

台灣房屋高雄明誠龍勝特許加盟店店長洪誌隆表示，高雄商辦市場近 2 年明顯在交易量與價格上有回升，主要是因為北漂青年返鄉工作與創業因而間接帶動不動產相關需求，交易熱區主要在左營高鐵特區以及鼓山農 16、美術館一帶平均價格每坪在每 18-20 萬元；另尚有中古商辦熱區在三民區、苓雅區舊市區一帶，平均價格分別落在每坪 12-15 萬元，2019 年商辦價格較 2018 年增達 35.8%，主要是量先而價行，新商辦價格帶動整體價格走升。