下半年風險升高 外資仍持平看聯電 目標價最高17.8元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 首季財報優於外資預期，外資指出，聯電第 2 季營運表現強勁，但下半年客戶面臨庫存調整，可能有砍單風險，均維持既有評等，僅 1 家先前喊至 20 元的亞系外資，將目標價下修至 17.8 元，但仍為各大外資中目標價最高者。

日系外資指出，聯電第 2 季營運動能強勁，但客戶終端需求受 COVID-19 影響，在客戶面臨庫存調整之下，對營運的影響將在下半年顯現，維持買進評等，目標價由 14.5 元上調至 15.5 元。

另一家日系外資認為，聯電上半年表現強勁，但客戶砍單情況將從二線代工廠先浮現，目前營運可能處於產業潛在下行週期的早期階段，雖然將目標價由 15.2 元上調至 17 元，但維持中立評等。

美系外資表示，聯電第 1 季財報優預期，且第 2 季毛利率將上看 20%，但需求動能可能在下半年趨緩，公司也預期將無法避免客戶砍單；另一方面，下半年智慧型手機、電視相關半導體需求，包括 LCD 驅動 IC、感測器，甚至 28 奈米 AMOLED 與 ISP 專案，均可能面臨潛在砍單風險，維持中立評等及目標價 16 元。

另一家美系外資則認為，聯電第 2 季營運表現可期，但也示警下半年可能面臨客戶庫存調整，與台積電日前釋出的訊息大同小異，雖然聯電下半年將有 28 奈米新專案加入，但在終端需求衰退之下，進度恐不如預期，估下半年營收恐明顯衰退，維持減碼評等，目標價由 11 元上調至 12 元。

亞系外資認為，聯電下半年客戶庫存調整，將以智慧型手機的 TDDI(整合觸控暨驅動 IC) 及 DDIC(中小型尺寸顯示驅動器 IC) 需求，面臨調整可能性較高。

不過，亞系外資指出，聯電也看好 28 奈米需求持穩，新專案進度符預期，下半年受惠電源管理 IC、MCU 與顯示器相關需求強勁，8 吋產能可望持續滿載，維持買進評等，但目標價由 20 元下修至 17.8 元。

也由於市場憂心下半年可能面臨砍單風險，聯電今 (28) 日股價重挫，大跌逾 6%，最低下探至 14.75 元，失守 5 日線。