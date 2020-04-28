夏普口罩太熱門 470萬人搶4萬盒

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週二 (28 日) 的時候宣布，由該公司所推出的口罩，共有高達 470 萬件的抽籤申請。然而首批口罩的備貨量只有 4 萬盒。

夏普準備有 4 萬盒的口罩 (每盒 50 片)，並將分成 2 次來進行抽籤。首次抽籤於 28 日實施，並於 29 日前以電子郵件通知中籤者。第 2 次的抽籤日期還尚未決定，未來確定後會在官網上進行公告。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日前夏普在 4 月 20 日的時候宣布，由該公司所生產的口罩，會從 4 月 21 日上午 10 點起，透過自家公司的電子商務平台「SHARP COCORO LIFE」來向一般的日本民眾販售。但由於人數踴躍，造成系統在開賣後無法負荷，也使得消費者無法順利申購，才改以抽籤方式進行。

此外，夏普在這回的首度開賣，原本只有準備 3 萬盒口罩，也因需求量過大而提高到 4 萬盒。

中籤者會收到電子郵件通知，而落籤者雖不會收到任何通知，但也會自動轉入第 2 次的抽籤名單中。夏普希望藉由抽籤方式來簡化申購手續，並防止網路流量的負荷過高。

夏普之所以投入生產口罩，主要是由於新冠肺炎 (COVID-19) 的影響，日本政府請求該公司協助生產。夏普也在今年 2 月 28 日的時候決定利用日本三重縣多氣工廠的無塵室來生產口罩，並於 3 月 31 日開始向日本政府展開出貨。

初期產能約為每日 15 萬片，未來在生產體制強化後可望達到每日 50 萬片。