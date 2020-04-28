終於輪到美股中小企業上漲？週一漲幅少見輾壓大型股

週一 (27 日) 美國股市表現中，以往大型股主導地位遭受了挫折，隨著市場情緒逐漸好轉，多支因疫情受災的零售股反彈，帶動標普 500 指數 (SPY-US) 當中的中小型企業強升，相較於大型股，是 11 年來最爭氣的一天。

最能顯示這一變化的是標普 500 等權重指數 (SPW-US)，這一指數剔除了大型股占據權重的影響，在相同權重下，更能反映出中小企業的實際漲跌。

標普 500 等權重指數週一上漲 2.8%，是 4 月份以來的第 4 次上漲，相較之下，標普 500 指數僅漲了 1.5%。這意味著，等權重指數的上漲幅度幾乎達到兩倍之多，一改指數一直以來靠大型股撐盤的失衡狀況，單日漲幅的差距也是自 2009 年以來最大，如下圖所示。

標普 500 等權重指數與加權指數報酬差額。(圖: Bloomberg)

在這之前，由於中小企業不如大企業擁有足夠的現金流與資產負債表實力，因此受疫情與封城影響最嚴重，股價表現也不如人意。

不過，即使在週一的大漲過後，標普 500 等權重指數今年以來仍下挫 18%，跌幅幾乎是原標普 500 指數的兩倍，比那斯達克綜合指數 (Nasdaq) 高 16 個百分點。由此，也可看出大型股的強勢掩蓋了市場實際上所面臨的慘況。

截至昨日，標普 500 加權指數中，最後 10 名權重中，Gap 等三家零售商已上漲至少 12％；其中郵輪和賭場業在市場大跌期間損失了超過 60% 的市值，近期股價也飆升。同時，幾家大型科技業股價出現下滑，其中 Amazon.com 下跌 1.4%。

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