〈財報〉「景氣金絲雀」卡特彼勒Q1營收大減21% 因疫情未公佈全年財測

有全球「景氣金絲雀」之稱的卡特彼勒 (Caterpillar) 週二 (28 日) 公布 2020 年第一季財報，Q1 營收和淨利分別大減 21%、42%，不過 EPS 仍高於市場預期，因疫情不確定性仍存，卡特彼勒並未公布全年財測展望。

財報發布後，截至台北時間週二晚間 19 時許，卡特彼勒 (CAT-US) 盤前股價幾乎持平，暫報每股 115.50 美元。

卡特彼勒盤前股價 (圖：Investing.com)

今年至今，卡特彼勒股價已下跌 22％，主要因疫情導致停工期間機器銷售下滑。該公司曾在 2 月表示，機器銷售已連續三個月下滑 11％，為 2016 年底以來的最大跌幅。

Q1 財報關鍵數據：

營收報 106 億美元，低於去年同期的 135 億美元，年減 21%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 109.16 億美元

淨利報 10.92 億美元，低於去年同期的 18.81 億美元，年減 41.9%

每股淨利 (EPS) 報 1.98 美元，大幅低於去年同期的 3.25 美元，年減 39%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的每股 1.69 美元

(圖：卡特彼勒)

卡特彼勒財報指出，Q1 營收下滑主要因終端用戶需求減少導致銷量下滑，以及經銷商庫存變化等因素影響。2020 年 Q1 經銷商機器及引擎庫存增加約 1 億美元，去年同期則增加約 13 億美元。

卡特彼勒 Q1 企業營運現金流為 11.30 億美元，儘管疫情當頭，卡特彼勒仍透過增加流動性來源來改善公司財務狀況，總體來看，本季卡特彼勒共有 71 億美元的現金和 105 億美元的全球貸款額度。

此外，今年 4 月卡特彼勒藉由發行新的 10 年期和 30 年期債券，幫助公司籌集 20 億美元現金，並安排 80 億美元的額外融資來補充流動性頭寸。

公司展望：

卡特彼勒於財報中表示，2020 年剩餘時間的業績表現將持續受到疫情導致的經濟不確定性影響，該公司今年 3 月撤回獲利指引，目前不提供 2020 年的全年財測前景，並稱因疫情阻礙供應鏈，將暫時停止部分設備運作。

截至今年 4 月中，卡特彼勒有 75% 的生產設施仍持續運作，部分關閉工廠已重新開放。

卡特彼勒首席執行長 Jim Umpleby 表示：「我們已積極採取行動來增強財務狀況，同時繼續執行我們的獲利增長策略，我們的目標是從疫情大流行中脫穎而出，成為一家更強大的公司。」

市場分析：

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Karen Ubelhart 表示，今年卡特彼勒在採礦、建築以及能源產業這三個主要業務領域的營收跌幅可能達到兩位數。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 也表示，三個主要業務領域的衰退潛力有可能持續到 2021 年。大摩週一 (27 日) 將卡特彼勒股票評級下調至「減持」，認為其非住宅建築業下滑勢頭可能延續多年。