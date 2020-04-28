〈世界法說〉Q1雙率符預期 純益季減1.4% 每股賺0.89元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (28) 日公布首季財報，毛利率符財測預期，營益率則微幅優於預期，單季稅後純益 14.76 億元，季減 1.4%，年增 6.4%，每股純益 0.89 元。

世界先進第 1 季營收 78.44 億元，季增 6.9%，年增 13.6%，毛利率 31%，較上季與去年同期衰退 5.1 個百分點，營益率 19.2%，季減 5.2 個百分點，年減 4.8 個百分點；稅後純益 14.76 億元，季減 1.4%，年增 6.4%，每股純益 0.89 元。

據世界先進財測，第 1 季營收將介於新台幣 75-79 億元間，季增 2.26-7.7%，估毛利率 29-31%，營益率 17-19%，營收、毛利率均符合財測預期，營益率則稍優於預期。

董事長方略表示，客戶首季維持穩定晶圓代工需求，加上今年 1 月起併入營運的新加坡廠貢獻，帶動營收攀揚，不過，受到新廠加入成本增加、新台幣升值及產品組合影響，使毛利率下滑。

從各平台來看，世界先進第 1 季大型驅動 IC 營收占比維持 26%，小型驅動 IC 小幅下降至 8%，電源管理營收占比也由 59% 下降至 55%，其他則約 11%。其中，大型驅動 IC 營收季增 5%，小型驅動 IC 營收小幅季減 6%，電源管理營收季增 1%，由於首季加入格芯代工業務，使其他類營收大幅成長 121%。