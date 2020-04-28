2年期公債殖利率創新低 交易員押注紐西蘭央行將加入零利率行列

隨著交易員加碼押注紐西蘭央行五月將擴大寬鬆，以因應疫情衝擊經濟，紐西蘭兩年期公債殖利率跌至歷史新低，在擴大寬鬆的步伐下，預期很快會加入零利率的行列。

西太平洋銀行經濟學家 Dominick Stephens 表示，紐西蘭央行下個月利率決策會議將加強量化寬鬆，預期利率政策今年可能轉向負利率，加劇了紐西蘭公債的漲勢。

紐西蘭央行 (RBNZ) 行長奧爾 (Adrian Orr) 上周表示，儘管目前還不是負利率，但不排除實施負利率以因應疫情對經濟的影響，認為即使結束封鎖，內需將持續疲弱。

Triple TT 顧問公司董事總經理 Sean Keane 表示，紐西蘭央行顯然對官方現金利率 (OCR) 降至零以下持開放態度，如果疫情持續下去，市場將在第四季開始反映負利率方案。

新西蘭央行跟進歐洲和日本的寬鬆政策，三月時一口氣降息 75 個基點至 0.25%，紐西蘭兩年期公債殖利率今年以來已下跌超過 1 個百分點，創下歷史新低，利率掉期交易的數據顯示，市場預期紐西蘭央行將在 2021 年第一季將利率將降至零。

掉期市場顯示紐西蘭央行可能將利率降至零。(來源：Bloomberg)

紐西蘭央行上月宣布將投入 300 億紐幣購債，為債券反彈增加了動力，四周內購買政府公債金額達 67.5 億紐幣 (約 40 億美元)，並計劃在本周再砸銀彈購買至少 74 億紐幣以上，使得市場對紐西蘭央行在 5 月 13 日利率決策會議上宣布大幅購債的預期升高。

Stephens 預期，紐西蘭央行下次的利率決議會議中，可能將量化寬鬆計畫中的購債金額翻倍，達到 600 億紐幣。