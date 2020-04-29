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〈紐約匯市〉經濟前景樂觀 美元觸及一週低點 市場關注Fed、ECB會議

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉經濟前景樂觀 美元觸及一週低點 市場關注Fed、ECB會議(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉經濟前景樂觀 美元觸及一週低點 市場關注Fed、ECB會議(圖片:AFP)
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週二 (28 日) 美元持續走跌，美國各州已開始逐步放寬防疫封鎖令，歐洲部分地區亦準備重啟經濟，加上多家企業財報表現優於預期，提振市場對經濟前景的樂觀情緒，美元避險地位流失，美元指數下跌 0.08%，至 100.013，一度跌至 99.970，為一週來最低點。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

隨著美股上漲，投資人減少避險資產的持有，將資金轉向股市，加上許多投資人於月底重新分配投資組合，使得美元連兩日下行。

道明證券 (TD Securities) 駐多倫多外匯分析師 Mark McCormick 表示，隨著投資人在月底前重新平衡美元資產的對沖，不利於美元上行，美元歐元英鎊日圓澳幣可能面臨拋售。

本週市場密切關注將於週四舉行的美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 四月利率會議，因此投資人很難掌握貨幣走勢，McCormick 指出，考慮到政策與技術驅動因素，我們無法從貨幣市場統整出方向。

市場預期，Fed 將繼續維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持無限 QE 購債政策不變。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎 (COVID-19) 的累計確診病例已正式突破 100 萬例，不過重災區紐約州則有逐漸放緩的跡象，該州的居家防疫及社交距離措施，將於 5 月 15 日到期，州長古莫表示，將會分階段重啟部份產業的營業活動

美國總統川普於週一 (27 日) 表示，全美的病毒篩檢已達 540 萬次，約為其他國家的兩倍，並宣佈將持續擴大篩檢。

週二油價從暴跌中回穩，美東時間凌晨 3 點，美國原油期貨下跌 13%，至每桶 11.07 美元，而國際基準布蘭特原油下跌 3%，至每桶 22.37 美元，受惠於美國復工消息，於早盤時段小幅回漲，令歐元一度上漲 0.5% 至 1.0880 美元

英鎊歐元升至 6 週以來高位，從義大利到紐西蘭，許多國家政府皆宣布放寬避疫令，但英國首相 (Boris Johnson) 仍認為，英國要寬鬆封城令還為時過早，英鎊承壓。

週二 (28 日) 英鎊美元上漲 0.02%，至 1.2424，升至兩週來高點；英鎊歐元強生自從染疫康復後，首次於唐寧街 10 首相宅邸外發言，他表示，英國現在才開始扭轉疫情趨勢，因此封城令不會那麼快解除。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
英鎊美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

另一值得注意的貨幣是瑞典克朗，瑞典央行 (Riksbank) 週二 (28 日) 將基準利率維持在 0% 不變，導致近幾週克朗兌歐元走強。

週二瑞典克朗兌美元匯率上漲 1.2%，來到兩周高點 9.911；克朗兌歐元則上漲 0.6%，至 3 月中旬以來的最高水平 10.7905。

瑞典央行僅表示。必要時不排除進一步降息，且央行將持續購入政府公債與抵押債券直到今年 9 月底。

丹麥銀行不同意瑞典央行做法，他預估央行將重新回到負利率領域，並將回購利率下調 25 個基點至 - 0.25%。

丹斯克銀行分析師表示，近期的勞動力市場和 NIER 瑞典經濟信心指數皆表明，瑞典 2 月份的預測已經過時，全球經濟已經因疫情陷入衰退和通膨緊縮。

瑞典不降息引發市場爭議，Nordea 外匯分析師 Morten Lund 表示：「很難不認為瑞典央行有點鷹派，市場會認為如果他們現在不降息，他們什麼時候才降息?」，他預計央行今年和明年的利率將保持穩定。

截至週三 (29 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.013。-0.08%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0825 美元。-0.03%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2432 美元。+0.03%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6497 美元。+0.50%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3992 加幣。- 0.26%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.87 日圓。- 0.33%