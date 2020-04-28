新冠肺炎襲擊日本 仍不影響5G建置速度

儘管全球新冠病毒 (COVID-19) 困擾，但仍不影響各國對於 5G 網路的建置速度，其中日本軟銀 (SoftBank) 在日本的 5G 服務上，即使在網路傳輸規定嚴謹的日本，建置速度也非常快。

據《彭博社》測試發現，軟銀建置的 5G 網路，其網速 5G 的下載速度高達每秒 11 億位元 (gigabits)，而上傳速度高達每秒 30 兆位元 (megabits)，以目前技術而言，需使用光纖電纜才有可能達到這速度；然而現階段最大問題為，5G 的覆蓋範圍仍很小，對於 5G 手機等相關消費的發展將不利。

除軟銀外，日本當地仍存在另兩大競爭對手 (KDDI 與 NTT Docomo)，這 3 大日本網路巨頭自上個月以來便已開放國內少數幾個都會區能支援 5G 服務。

然而，對於那些居家工作或使用網路服務的消費者而言，持續吹捧高速和低延遲的 5G 服務目前而言仍然遙不可及，主因便是覆蓋率問題，以軟銀的 5G 網路測試為例，只要距離測試店面一個街區，其訊號便會快速下降，至暗示著當初軟銀高呼 2022 年 5G 將涵蓋全日本 9 成人口的目標，恐會有變數。

其中，目前日本頻譜較高，以 36 億位元開始開始，能提供較高速，但代價是傳輸距離較短，因此，其暗示著為了達到更多覆蓋範圍，將會推升更多基地台需求，不過，Redex Holdings 的分析師 Kirk Boodry 表示，短期間傳輸範圍將會餐差不齊一段期間，且營運商同時升級 5G 時將不會有什麼優勢，唯一賣點僅是速度。

日本軟銀正在以每月 1000 日元的價格提供 5G 服務，並在 8 月 31 日之前註冊的訂戶將免費獲得兩年的註冊，不過顧客有數據使用上限，尚未有吃到飽的方案。

5G 營運商現階段期望以更快的速度吸引用戶購買方案。然而，歷史證明並非如此，自十多年前推出 iPhone 3G 以來，軟銀最近一個季度的每用戶平均收入為 4,440 日元，增長不到 10%，且 Boodry 表示，5G 也不大可能帶來更多收入。

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