英國能源產業恐面臨 3 萬職位流失、現金流失衡窘境

隨著疫情帶動能源投資及價格大跌，英國石油與天然氣協會 (Oil＆Gas UK) 發布報告指出，未來 12-18 個月內，英國石油和天然氣產業恐將流失高達 3 萬個工作職位，且產業現金流恐因此陷入失衡狀態。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行期間，各國政府為求防疫接連採取封鎖措施，限制了運輸燃料消費，經濟活動大減的情況下反過來導致能源需求大跌，自今年初以來，布蘭特原油價格已下跌超過 70％，英國天然氣價格也跌至近歷史低點，能源價格暴跌進一步擠壓到英國石油和天然氣供應商的獲利能力。

英國石油與天然氣協會 (Oil＆Gas UK) 週二 (28 日) 發布報告表示，與疫情大流行前的穩定增長情況相抵，當前能源產業前景已轉為黯淡。

該協會預計，以今年布蘭特原油平均價格每桶 40 美元為基準來計算，今年英國大陸棚的產油營收可能降至 150 億英鎊 (約 187 億美元)，大幅低於去年的 245 億英鎊及前年的 280 億英鎊。

若布蘭特原油平均價格降至每桶 35 美元，那麼英國大陸棚可能陷入約 12 億英鎊的負現金流狀態。

今年截至目前為止，國際基準布蘭特原油平均價格約為每桶 46 美元。

如果 2020 年布蘭特原油平均價格為每桶 40 美元左右，則英國天然氣價格約為每千塔 25 便士，該協會預計在如此情況下，英國大陸棚營收和支出將處於平衡狀態。

該協會同日發布另一份報告指出，當前商品價格環境將對英國海上石油和天然氣產業構成重大威脅，能源低價將影響所有企業收入、拉長資產負債表並影響投資報酬率。

協會預計，由於價格下跌，石油和天然氣鑽井平台將減少超過三分之一，有機會重返 2016 年低點，企業能源部門的資本投資也將較去年同期下滑 20-30％，達到 40 億至 45 億英鎊之間。

英國石油與天然氣協會執行長 Deirdre Michie 表示：「在歷經上一次經濟衰退，且無法確定本次危機將持續到何時之下，各國政府和監管機構必須承認這項挑戰涉及很多層面，若要渡過難關，能源產業必須獲得持續且針對性的支持。」

(本篇文章不放合作夥伴轉載)